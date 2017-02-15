﻿ В Бресте разоблачили группу, которая отправляла контрабандные сигареты в Польшу в грузовых вагонах. 21.by
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В Бресте разоблачили группу, которая отправляла контрабандные сигареты в Польшу в грузовых вагонах

16.02.2017 14:38 — ЧП | Tut.by  
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Следователи передали в суд уголовное дело по обвинению троих жителей Брестской области в крупной контрабанде сигарет, сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.

По материалам дела трое жителей Брестского региона, 1984, 1991 и 1992 года рождения с сентября 2015 года по май 2016 года покупали в Бресте крупные партии белорусских сигарет и отправляли посредством грузового железнодорожного транспорта в Польшу для дальнейшей реализации.

Руководил преступной группой 32-летний житель Пинского района.

Для осуществления поставок двое братьев из Ивановского района предоставляли участникам группы информацию о движении составов, а также свой гараж, в котором блоки сигаретных пачек переупаковывались в полимерную упаковку для безопасной транспортировки в различных погодных условиях.

Затем сигареты прятали в полувагоны с экспортируемой древесиной. Делали это в темное время суток, пока поезда стояли на территории района.

«Противоправная деятельность мужчин была выявлена сотрудниками УДФР КГК по Брестской области, которые в ходе обыска изъяли табачные изделия, планируемые к отправке. Всего от польского оптового покупателя за более чем 20 подобных отгрузок фигуранты получили денежные средства в размере свыше 60 000 рублей, а также намеревались выручить еще не менее 30 000 рублей», — сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 233 (Покушение на незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, организованной группой) УК. Также наложен арест на их имущество и денежные средства общим размером около 50 000 рублей.

В ходе следствия обвиняемые уплатили в бюджет всю сумму полученного дохода.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и рассмотрения вопроса о направлении в суд.

 
Теги: Брест
 
 
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Для осуществления поставок двое братьев из Ивановского района предоставляли участникам группы информацию о движении составов.

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