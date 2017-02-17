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Следователи начали проверку из-за гибели в Минске балерины Парамоновой

18.02.2017 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Основной версией смерти белорусской балерины Марины Парамоновой следователи назвали суицид, по данному факту проводится проверка, сообщили Sputnik в субботу в СК.

Следователи начали проверку из-за гибели в Минске балерины Парамоновой
© Sputnik Юрий Абрамочкин
Молодая балерина покончила с собой в Минске

Накануне СМИ сообщили, что молодая белорусская балерина Марина Парамонова, ранее работавшая в Национальном академическом Большом академическом театре оперы и балета, покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна в Минске. 

"Первомайским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти женщины, 1988 года рождения, чье тело с признаками падения с высоты было обнаружено 12 февраля" – сообщил Sputnik в субботу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Он также уточнил, что тело женщины было найдено возле жилого дома, расположенного на проспекте Независимости в Минске. 

По словам собеседника Sputnik, в настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают родственников погибшей, назначены экспертные исследования. 

Предварительной причиной смерти балерины Парамоновой в УСК назвали суицид.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время выяснятся обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники погибшей, предварительной причиной смерти молодой женщины в СК назвали...

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