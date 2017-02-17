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Следователи начали проверку из-за гибели в Минске балерины Парамоновой
18.02.2017 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Основной версией смерти белорусской балерины Марины Парамоновой следователи назвали суицид, по данному факту проводится проверка, сообщили Sputnik в субботу в СК.
© Sputnik Юрий Абрамочкин
Накануне СМИ сообщили, что молодая белорусская балерина Марина Парамонова, ранее работавшая в Национальном академическом Большом академическом театре оперы и балета,
"Первомайским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти женщины, 1988 года рождения, чье тело с признаками падения с высоты было обнаружено 12 февраля" – сообщил Sputnik в субботу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
Он также уточнил, что тело женщины было найдено возле жилого дома, расположенного на проспекте Независимости в Минске.
По словам собеседника Sputnik, в настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают родственников погибшей, назначены экспертные исследования.
Предварительной причиной смерти балерины Парамоновой в УСК назвали суицид.
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В настоящее время выяснятся обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники погибшей, предварительной причиной смерти молодой женщины в СК назвали...
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