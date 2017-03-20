МИНСК, 21 мар – Sputnik. Водитель автомобиля, перевернувшегося в Жлобинском районе, скрылся с места ДТП, но затем сам пришел в больницу и был помещен в реанимацию, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: ГАИ Минского района Бесправник перевернулся на Kia Rio в Минском районе

Авария произошла накануне около 19:00: водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat " не справился с управлением на проселочной дороге, выехал на обочину, где автомобиль опрокинулся.

"С места происшествия автомобилист перевернувшейся машины скрылся", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что оперативники установили, что за рулем автомобиля был 37-летний гражданин – в результате ДТП он получил травмы.

По информации ГАИ, мужчина сам обратился за помощью Жлобинскую центральную районную больницу, где после осмотра его поместили в реанимационное отделение.