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Водитель "перевертыша" сбежал с места ДТП, а потом пришел в больницу
21.03.2017 18:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар – Sputnik. Водитель автомобиля, перевернувшегося в Жлобинском районе, скрылся с места ДТП, но затем сам пришел в больницу и был помещен в реанимацию, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария произошла накануне около 19:00: водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat " не справился с управлением на проселочной дороге, выехал на обочину, где автомобиль опрокинулся.
"С места происшествия автомобилист перевернувшейся машины скрылся", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что оперативники установили, что за рулем автомобиля был 37-летний гражданин – в результате ДТП он получил травмы.
По информации ГАИ, мужчина сам обратился за помощью Жлобинскую центральную районную больницу, где после осмотра его поместили в реанимационное отделение.
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Спустя некоторое время мужчина обратился за помощью медиков, которые после осмотра поместили его в реанимационное отделение.
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