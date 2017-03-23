МИНСК, 24 мар – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на Лукомльском озере рыбака, который не мог самостоятельно попасть на берег со льдины, сообщили Sputnik в пятницу в Витебском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Пенсионер провел на озере в лодке в Петриковском районе около суток

Инцидент на водоеме произошел днем 24 марта: информация о тонущем рыбаке поступила в ЦОУ Чашникского РОЧС в 15:25.

"Работниками Чашникского РОЧС было установлено, что на расстоянии около 40 метров от берега на льдине находится человек, самостоятельно покинуть ее не может", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мужчина при этом неоднократно проваливался под лед.

По информации спасателей, уже в 15:50 рыбак, житель Борисовского района, был спасен.

Мужчину на берегу передали бригаде скорой медицинской помощи, пострадавший с диагнозом "общее переохлаждение" был госпитализирован в Новолукомльскую центральную районную больницу.