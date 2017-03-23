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Рыбака сняли со льдины на Лукомльском озере

24.03.2017 16:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на Лукомльском озере рыбака, который не мог самостоятельно попасть на берег со льдины, сообщили Sputnik в пятницу в Витебском областном УМЧС.

Рыбака сняли со льдины на Лукомльском озере
© Фото: МЧС Беларуси
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Инцидент на водоеме произошел днем 24 марта: информация о тонущем рыбаке поступила в ЦОУ Чашникского РОЧС в 15:25.

"Работниками Чашникского РОЧС было установлено, что на расстоянии около 40 метров от берега на льдине находится человек, самостоятельно покинуть ее не может", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мужчина при этом неоднократно проваливался под лед.

По информации спасателей, уже в 15:50 рыбак, житель Борисовского района, был спасен.

Мужчину на берегу передали бригаде скорой медицинской помощи, пострадавший с диагнозом "общее переохлаждение" был госпитализирован в Новолукомльскую центральную районную больницу.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мужчину на берегу передали бригаде скорой медицинской помощи, пострадавший был госпитализирован.

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