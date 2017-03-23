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Рыбака сняли со льдины на Лукомльском озере
24.03.2017 16:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на Лукомльском озере рыбака, который не мог самостоятельно попасть на берег со льдины, сообщили Sputnik в пятницу в Витебском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Инцидент на водоеме произошел днем 24 марта: информация о тонущем рыбаке поступила в ЦОУ Чашникского РОЧС в 15:25.
"Работниками Чашникского РОЧС было установлено, что на расстоянии около 40 метров от берега на льдине находится человек, самостоятельно покинуть ее не может", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что мужчина при этом неоднократно проваливался под лед.
По информации спасателей, уже в 15:50 рыбак, житель Борисовского района, был спасен.
Мужчину на берегу передали бригаде скорой медицинской помощи, пострадавший с диагнозом "общее переохлаждение" был госпитализирован в Новолукомльскую центральную районную больницу.
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Мужчину на берегу передали бригаде скорой медицинской помощи, пострадавший был госпитализирован.
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