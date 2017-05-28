В Бобруйске пятиклассник развел костер в гараже и попал в больницу с серьезными ожогами

В Бобруйске пятиклассник развел костер в гараже с помощью бензина и получил ожоги. Школьник находится в больнице, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили в МЧС .





Подросток разжег костер в гараже отца на цокольном этаже дома вечером 28 мая. Мать заметила дым, вызвала спасателей. К их приезду бобруйчане с пламенем справились сами — горел лишь мусор.

Школьник же получил ожоги 1−2А степени 22% тела. В больницу его увезли на скорой.

Спасатели призывают родителей перед каникулами напомнить детям о правилах безопасности. Можно воспользоваться памяткой , которую МЧС создало специально для родителей и педагогов.