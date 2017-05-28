ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанные на финале Кубка Беларуси фанаты не будут платить штраф

29.05.2017 12:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ГРОДНО, 29 мая — Sputnik, Валерия Соловьева. Фанаты брестского " Динамо", ставшие героями видеокадров после финала Кубка Беларуси, когда их  задерживал ОМОН, не попали в милицию и не будут платить штраф. 

Задержанные на финале Кубка Беларуси фанаты не будут платить штраф
© Фото: "ВКонтакте" / Футбольный клуб "Динамо-Брест"
"Динамо-Брест" выиграло Кубок Беларуси и посвятило победу болельщикам

Финальный матч Кубка Беларуси "Динамо-Брест" — "Шахтер" (Солигорск) накануне состоялся в Гродно на ЦСК "Неман". Игра завершилась победой брестчан в серии пенальти — 10:9 (основное время — 1:1). Сразу после отраженного французским голкипером "Динамо" Жереми Малерба 11-метрового удара на поле выбежали радостные фанаты, желавшие поздравить команду с титулом. Некоторым болельщикам удалось прорваться к футболистам, других на полпути задержали сотрудники ОМОНа. После того, как правоохранители не позволили им выйти на футбольное поле, их отвели на безопасное расстояние и отпустили. В отделение милиции болельщиков не отвозили.

"Мы просим граждан с пониманием относиться к действиям сотрудников милиции. Они делали все возможное для общей безопасности. А также для того, чтобы большой футбольный праздник не был испорчен неприятными инцидентами", — рассказал Sputnik добавил официальны представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.  

Он добавил, что проколы в отношении болельщиков не составлялись.

"Динамовцы" завоевали трофей впервые за десять лет. Благодаря этой победе брестчане смогут выступить в Лиге Европы со второго раунда квалификации. 

Читайте также:

"Витебск" — БАТЭ: ограждение трибуны рухнуло вместе с веселыми фанатами >>

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненская милиция комментирует: все делалось для того, большой футбольный праздник не был испорчен неприятными инцидентами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бобруйске пятиклассник развел костер в гараже и попал в больницу с серьезными ожогами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика