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Задержанные на финале Кубка Беларуси фанаты не будут платить штраф
29.05.2017 12:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 29 мая — Sputnik, Валерия Соловьева. Фанаты брестского " Динамо", ставшие героями видеокадров после финала Кубка Беларуси, когда их задерживал ОМОН, не попали в милицию и не будут платить штраф.
Финальный матч Кубка Беларуси "Динамо-Брест" — "Шахтер" (Солигорск) накануне состоялся в Гродно на ЦСК "Неман". Игра завершилась победой брестчан в серии пенальти — 10:9 (основное время — 1:1). Сразу после отраженного французским голкипером "Динамо" Жереми Малерба 11-метрового удара на поле выбежали радостные фанаты, желавшие поздравить команду с титулом. Некоторым болельщикам удалось прорваться к футболистам,
"Мы просим граждан с пониманием относиться к действиям сотрудников милиции. Они делали все возможное для общей безопасности. А также для того, чтобы большой футбольный праздник не был испорчен неприятными инцидентами", — рассказал Sputnik добавил официальны представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.
Он добавил, что проколы в отношении болельщиков не составлялись.
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Гродненская милиция комментирует: все делалось для того, большой футбольный праздник не был испорчен неприятными инцидентами.
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