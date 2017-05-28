Задержанные на финале Кубка Беларуси фанаты не будут платить штраф

ГРОДНО, 29 мая — Sputnik, Валерия Соловьева. Фанаты брестского " Динамо", ставшие героями видеокадров после финала Кубка Беларуси, когда их задерживал ОМОН, не попали в милицию и не будут платить штраф.

Финальный матч Кубка Беларуси "Динамо-Брест" — "Шахтер" (Солигорск) накануне состоялся в Гродно на ЦСК "Неман". Игра завершилась победой брестчан в серии пенальти — 10:9 (основное время — 1:1). Сразу после отраженного французским голкипером "Динамо" Жереми Малерба 11-метрового удара на поле выбежали радостные фанаты, желавшие поздравить команду с титулом. Некоторым болельщикам удалось прорваться к футболистам, других на полпути задержали сотрудники ОМОНа . После того, как правоохранители не позволили им выйти на футбольное поле, их отвели на безопасное расстояние и отпустили. В отделение милиции болельщиков не отвозили.

"Мы просим граждан с пониманием относиться к действиям сотрудников милиции. Они делали все возможное для общей безопасности. А также для того, чтобы большой футбольный праздник не был испорчен неприятными инцидентами", — рассказал Sputnik добавил официальны представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Он добавил, что проколы в отношении болельщиков не составлялись.

"Динамовцы" завоевали трофей впервые за десять лет . Благодаря этой победе брестчане смогут выступить в Лиге Европы со второго раунда квалификации.

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