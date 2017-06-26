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Подросток из Березы попал в реанимацию, получив удар током во время рыбалки с железнодорожного моста

27.06.2017 20:37 — ЧП | Tut.by  
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15-летний подросток из Березы получил удар электротоком во время рыбалки на железнодорожном мосту. По предварительной версии, он задел удилищем линию электропередачи, сообщает УСК по Брестской области.

Инцидент случился 26 июня 2017 года около 20 часов 50 минут во время рыбалки на железнодорожном мосту через реку Ясельда в районе улицы Северная. Скорую помощь подростку вызвали очевидцы. С ожогами и травмами головы он госпитализирован в реанимационное отделение Березовской центральной райбольницы.

Известно, что мальчик является жителем Березы и воспитывается в полной многодетной семье. Она характеризуется положительно и в социально-опасном положении не находится.

УСК по Брестской области в очередной раз напоминает об опасности пребывания вблизи линии электропередачи, а также о недопустимости осуществления рыбной ловли у шлюзов и насосных станций, с железнодорожных мостов и плотин, рядом с иными гидротехническими сооружениями, в отношении которых существуют запреты и ограничения на хозяйственную и иную деятельность.

 
 
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Известно, что мальчик является жителем Березы и воспитывается в полной многодетной семье.

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