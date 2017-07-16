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BMW сбил 17-летнего пешехода в Мозыре, пострадавший в реанимации

17.07.2017 16:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл – Sputnik. Подросток-пешеход пострадал в результате ДТП в Мозыре и был помещен в реанимационное отделение больницы, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

BMW сбил 17-летнего пешехода в Мозыре, пострадавший в реанимации
© Фото: ГАИ Брестской области
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Авария произошла накануне около 22:35 на улице Интернациональной районного центра.

"Водитель, управляя автомобилем BMW 520, совершил наезд на 17-летнего пешехода", – сообщили в ГАИ.

В управлении также рассказали, что подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, оборудованному дорожными знаками.

Пострадавшего, который получил травмы, машина скорой доставила в Мозырскую центральную районную больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, оборудованному дорожными знаками.

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