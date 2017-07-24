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В Бобруйске мужчина погиб в канализационном колодце
В Бобруйске на улице Рогачевской во дворе собственного дома в канализационном колодце утонул 56-летний мужчина. Накануне его видели нетрезвым у колодца соседи, пишет «
Тело погибшего из колодца достали следователи, рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк. На первый взгляд, следов насильственной смерти обнаружено не было. Для установления точной причины смерти бобруйчанина назначены экспертизы.
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Накануне соседи видели его у колодца пьяным.
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Архив (ЧП)
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