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Брюссельская полиция стреляла в водителя, якобы перевозившего бомбу

08.08.2017 22:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Полиция Брюсселя открыла огонь по автомобилю, в котором якобы перевозилось взрывное устройство, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 8 августа в брюссельской коммуне Андерлехт. Полицейские начали преследование легкового автомобиля Citroen, водитель которого нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора. Нарушитель проигнорировал требования об остановке и продолжил движение. Правоохранители начали стрелять по колесам, остановить авто удалось в коммуне Моленбек. При задержании водитель рассказал, что везет с собой бомбу и готов взорвать ее.

В связи с заявлениями о взрывчатке на место были вызваны военные саперы. Однако, по данным прокуратуры, ни взрывчатки, ни других опасных веществ в машине найдено не было.

Задержанный оказался гражданином Руанды 1981 года рождения. До 2009 года он проживал в Бельгии, но затем уехал в Германию. За ним не числится никаких правонарушений. Как сообщили в прокуратуре, он "делает сбивчивые заявления и ведет себя достаточно неуравновешенно".

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция установила личность водителя подозрительного автомобиля, вынудившего правоохранителей устроить погоню за ним и даже применить оружие для задержания.

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