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Литовские таможенники столкнулись с проблемами на всей границе

11.08.2017 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сбой в программном обеспечении произошел на всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе со стороны Литвы, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси.

Литовская сторона сообщила белорусским коллегам о том, что в пунктах пропуска "Мядининкай", "Лаворишкес", "Шальчининкай" и "Райгардас" произошел сбой в программном обеспечении компьютеров.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сбой в программном обеспечении произошел на всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе со стороны Литвы, сообщили Sputnik...

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