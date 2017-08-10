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Литовские таможенники столкнулись с проблемами на всей границе
11.08.2017 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сбой в программном обеспечении произошел на всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе со стороны Литвы, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси.
Литовская сторона сообщила белорусским коллегам о том, что в пунктах пропуска "Мядининкай", "Лаворишкес", "Шальчининкай" и "Райгардас" произошел сбой в программном обеспечении компьютеров.
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сбой в программном обеспечении произошел на всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе со стороны Литвы, сообщили Sputnik...
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