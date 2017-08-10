Литовские таможенники столкнулись с проблемами на всей границе

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сбой в программном обеспечении произошел на всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе со стороны Литвы, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси.

Литовская сторона сообщила белорусским коллегам о том, что в пунктах пропуска "Мядининкай", "Лаворишкес", "Шальчининкай" и "Райгардас" произошел сбой в программном обеспечении компьютеров.