МИНСК, 18 окт — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении заведующей магазином в деревне Красное Село в Слуцком районе по факту умышленного уничтожения имущества, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Пожар в деревенском магазинчике произошел накануне. Пожарные определили, что причиной возгорания стал поджог и сообщили об этом в милицию.

Оперативникам удалось за несколько часов установить подозреваемого в поджоге — им стала 43-летняя заведующая, которая перед тем, как поджечь магазин, инсценировала кражу.

Ночью заведующая вынесла из магазина сейф, оставила возле магазина открытым с нескольким десятком мелких монет, рядом с ним положила открытую бутылку водки, хлеб и колбасу рассыпала сигареты. После чего подожгла магазин.

По информации правоохранителей, за три последних месяца у магазина накопился долг в 2 тысячи рублей. Следователи отметили, что заведующая нередко давала сельчанам продукты в долг до зарплаты или пенсии, и в кассе образовывалась недостача, но и сама завмаг нередко "одалживала" продукты в торговом объекте. При этом отчитываться перед ревизором женщина отказывалась.

Подозреваемая задержана и находится в ИВС. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.