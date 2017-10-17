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Операция "П": завмаг устроила пожар, чтобы скрыть следы кражи

18.10.2017 17:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении заведующей магазином в деревне Красное Село в Слуцком районе по факту умышленного уничтожения имущества, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Пожар в деревенском магазинчике произошел накануне. Пожарные определили, что причиной возгорания стал поджог и сообщили об этом в милицию.

Оперативникам удалось за несколько часов установить подозреваемого в поджоге — им стала 43-летняя заведующая, которая перед тем, как поджечь магазин, инсценировала кражу.

Ночью заведующая вынесла из магазина сейф, оставила возле магазина открытым с нескольким десятком мелких монет, рядом с ним положила открытую бутылку водки, хлеб и колбасу рассыпала сигареты. После чего подожгла магазин.

По информации правоохранителей, за три последних месяца у магазина накопился долг в 2 тысячи рублей. Следователи отметили, что заведующая нередко давала сельчанам продукты в долг до зарплаты или пенсии, и в кассе образовывалась недостача, но и сама завмаг нередко "одалживала" продукты в торговом объекте. При этом отчитываться перед ревизором женщина отказывалась.

Подозреваемая задержана и находится в ИВС. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Для инсценировки ограбления она вынесла сейф, оставив в нем монеты, и положила рядом бутылку водки, хлеб и колбасу.

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