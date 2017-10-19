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Дикий медведь прошелся по магазинам в Калифорнии

20.10.2017 14:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Прогулка медведя по городу попала на видео, которое местный шериф опубликовал на странице полицейского участка в Twitter.

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