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Дикий медведь прошелся по магазинам в Калифорнии
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Прогулка медведя по городу попала на видео, которое местный шериф опубликовал на странице полицейского участка в Twitter.
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