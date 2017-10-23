В Слуцке школьники помогли милиции задержать вора

В Слуцке трое школьников, учеников 6 классов средних школ №5 и №6, став свидетелями противоправных действий, совершили поступок, на который решится не каждый взрослый.

Сотрудниками управления Следственного комитета по Минской области принято решение поощрить ребят за проявленную бдительность, позволившую не только оперативно задержать подозреваемого, но и в последующем изобличить его в совершенных им преступлениях прошлых лет.







Перед учениками 10 и 11 классов начальник Слуцкого районного отдела Следственного комитета Алексей Годунов вручил Артему Чернушевичу, Алексею Коржаневскому и Даниилу Осепюку памятные подарки.

Он выразил признательность трем отважным товарищам за смелость, активную жизненную позицию, за содействие в раскрытии преступлений.

Так, в мае текущего года подростки играли на городской набережной и обратили внимание на то, что прохожий, воспользовавшись беспечностью отдыхающей женщины, достал у нее из сумки мобильный телефон и убежал. Ребята не растерявшись, незамедлительно рассказали об этом женщине и позвонили в милицию. Они сообщили о краже и одновременно преследовали мужчину. Благодаря оперативности ребят, сотрудники милиции смогли по «горячим следам» задержать подозреваемого.

В ходе расследования уголовного дела о тайном хищении имущества следователи раскрыли преступления прошлых лет. Установлено, что не работающий и ранее судимый житель Слуцкого района причастен к умышленному уничтожению имущества, повлекшему подсобному сельскому хозяйству причинение ущерба в значительном размере.

Так, в октябре 2011 и в августе 2012 годов 62-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в поле вблизи деревни Михейки Слуцкого района, умышленно поджег скирды соломы. Так как пожары были своевременно локализованы прибывшими на место возгорания сотрудниками РОЧС, опасность для людей была оперативно ликвидирована.

В ходе проведения допросов, проверок показаний на месте и иных следственных действий фигурант чистосердечно раскаялся в совершенных преступлениях. Подозреваемый дал признательные показания, что таким образом он, в первом случае, хотел отомстить руководству хозяйства, что отказали ему в трудоустройстве, а во втором – поругался с женой.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: покушение на грабеж, соединенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, и умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, совершенное общеопасным способом.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области