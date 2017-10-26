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Выехавший из леса водитель "Жигулей" предложил ГАИ взятку в $32
27.10.2017 12:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Гомеля, который, находясь в нетрезвом виде за рулем автомобиля, пытался дать инспекторам ГАИ взятку в размере 32 долларов США, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Мужчину экипаж областной Госавтоинспекции остановил 21 октября в Гомельском районе на автодороге между населенными пунктами Кореневка и Кантакузовка.
"Внимание ГАИ привлек выезжавший из лесного массива автомобиль ВАЗ, которым управлял 49-летний житель Кореневки", – сказала Кривоногова.
Она также уточнила, что у водителя наблюдались признаки алкогольного опьянения, поэтому инспекторы предложили сельчанину проехать на медосвидетельствование. "Водитель от прохождения проверки отказался и для уклонения от ответственности оставил в машине ГАИ в качестве взятки 32 доллара", – сообщила представитель УСК.
Действия водителя Гомельским райотделом СК были квалифицированы по ч. 1 ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси (дача взятки).
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Деньги мужчина оставил в машине ГАИ, чтобы не ехать с инспекторами на медицинское освидетельствование.
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