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В Лондоне врачи перепутали анализы и удалили грудь не той пациентке
12.12.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. В Великобритании хирурги удалили грудь не той пациентке. 46-летняя Марьям Яздани стала жертвой врачебной ошибки. Случай произошел в Northwick Park Hospital в Лондоне, сообщает The Sun.
© Sputnik / Виктор Толочко
В 2015 году 46-летняя Марьям Яздани обнаружила у себя в груди уплотнение – после маммографии и биопсии женщине сообщили, что у нее злокачественная опухоль и ей надо немедленно делать радикальную мастэктомию – т.е. удалять грудь полностью.
Операция по удалению груди и ее реконструкции длилась восемь часов. Восстановительный период, по признанию женщины, проходил болезненно. Когда ее уже выписали домой на реабилитацию, неожиданно раздался звонок из госпиталя. Женщине сообщили, что были перепутаны анализы – ее грудь вовсе не надо было удалять.
После этого женщина пережила сильный стресс и впала в депрессию, по ее словам, она лишилась дохода – ей пришлось закрыть свой салон красоты.
Сейчас она ведет переговоры с клиникой о сумме компенсации – судя по всему она будет немалой. Как сложилась судьба той пациентки, анализы которой по ошибке приписали Марьям Яздани, не сообщается.
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Доктора уже принесли свои извинения пациентке – сейчас она ведет с клиникой переговоры о компенсации.
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