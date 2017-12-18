Едва не затоптали: два человека пострадали от коров на Гомельщине

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Коровы травмировали двух рабочих в разных хозяйствах Гомельской области, сообщила газета " СБ. Беларусь Сегодня ".



© Pixabay Бык поднял на рога мужчину в Молодечненском районе

Одно ЧП произошло днем в понедельник в КСУП "Судково" Хойникского района. 54-летний работник местной фермы оказался под копытами коров. В результате мужчина получил множественные травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Второй попавший под копыта – 45-летний рабочий сельхозпредприятии "Приболовичи" Лельчицкого района. По предварительной информации, 45-летний рабочий был сбит с ног выбежавшими коровами, когда открывал загон. Мужчине также потребовалась медицинская помощь.

По фактам в настоящее время проводится проверка. Инспекция труда устанавливает обстоятельства ЧП, в результате которых рабочие получили производственные травмы.