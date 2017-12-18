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Едва не затоптали: два человека пострадали от коров на Гомельщине

19.12.2017 16:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек – Sputnik. Коровы травмировали двух рабочих в разных хозяйствах Гомельской области, сообщила газета "СБ. Беларусь Сегодня".

Едва не затоптали: два человека пострадали от коров на Гомельщине
© Pixabay
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Одно ЧП произошло днем в понедельник в КСУП "Судково" Хойникского района. 54-летний работник местной фермы оказался под копытами коров. В результате мужчина получил множественные травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Второй попавший под копыта – 45-летний рабочий сельхозпредприятии "Приболовичи" Лельчицкого района. По предварительной информации, 45-летний рабочий был сбит с ног выбежавшими коровами, когда открывал загон. Мужчине также потребовалась медицинская помощь.

По фактам в настоящее время проводится проверка. Инспекция труда устанавливает обстоятельства ЧП, в результате которых рабочие получили производственные травмы.

 
Теги: Минск
 
 
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Один рабочий оказался под копытами в Хойникском районе, другой был сбит с ног выбежавшими животными в Лельчицком районе.

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