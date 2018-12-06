При пожаре в минской пятиэтажке погибли два человека

Около часа ночи 7 декабря в МЧС позвонили жильцы дома по улице Пермской. Они сообщили о дыме из квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба МЧС

Когда спасатели прибыли на вызов, они увидели горящий балкон на последнем этаже пятиэтажки. Поднявшись в квартиру, они обнаружили горящую комнату.

В квартире они нашли хозяина жилья в бессознательном состоянии, в жилой комнате был обнаружен мужчина без признаков жизни с ожогами. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть обоих мужчин.

Из соседних и ниже расположенных квартир были эвакуированы 5 человек.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожность при курении одним из погибших.