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При пожаре в минской пятиэтажке погибли два человека

07.12.2018 09:08 — ЧП | Tut.by  
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Около часа ночи 7 декабря в МЧС позвонили жильцы дома по улице Пермской. Они сообщили о дыме из квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба МЧС

Когда спасатели прибыли на вызов, они увидели горящий балкон на последнем этаже пятиэтажки. Поднявшись в квартиру, они обнаружили горящую комнату.

В квартире они нашли хозяина жилья в бессознательном состоянии, в жилой комнате был обнаружен мужчина без признаков жизни с ожогами. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть обоих мужчин.

Из соседних и ниже расположенных квартир были эвакуированы 5 человек.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожность при курении одним из погибших.

 
 
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Спасатели нашли хозяина квартиры в бессознательном состоянии, в жилой комнате был обнаружен мужчина без признаков жизни с ожогами. Бригада скорой медицинской...
 
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