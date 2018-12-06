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При пожаре в минской пятиэтажке погибли два человека
Около часа ночи 7 декабря в МЧС позвонили жильцы дома по улице Пермской. Они сообщили о дыме из квартиры на пятом этаже. Об этом
Когда спасатели прибыли на вызов, они увидели горящий балкон на последнем этаже пятиэтажки. Поднявшись в квартиру, они обнаружили горящую комнату.
В квартире они нашли хозяина жилья в бессознательном состоянии, в жилой комнате был обнаружен мужчина без признаков жизни с ожогами. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть обоих мужчин.
Из соседних и ниже расположенных квартир были эвакуированы 5 человек.
Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожность при курении одним из погибших.
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Спасатели нашли хозяина квартиры в бессознательном состоянии, в жилой комнате был обнаружен мужчина без признаков жизни с ожогами. Бригада скорой медицинской...
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