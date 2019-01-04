|
В Витебске металлическая деталь токоприемника троллейбуса упала на 15-летнего подростка
Вечером 4 января в Витебске токоприемник троллейбуса сошел с контактной линии, от него отвалилась металлическая деталь. В результате травмирован подросток,
Все произошло в районе остановки «Вокзал». Токоприемники сошли с контактной линии во время движения троллейбуса. За рулем был 54-летний водитель.
«Отвалившаяся металлическая деталь упала на находящегося на остановке 15-летнего подростка. Школьник с травмой головы госпитализирован в нейрохирургическое отделение», — сообщили в ГАИ.
Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 4 января в Витебске токоприемник троллейбуса сошел с контактной линии, от него отвалилась металлическая деталь.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)