В Витебске металлическая деталь токоприемника троллейбуса упала на 15-летнего подростка

Вечером 4 января в Витебске токоприемник троллейбуса сошел с контактной линии, от него отвалилась металлическая деталь. В результате травмирован подросток, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

Все произошло в районе остановки «Вокзал». Токоприемники сошли с контактной линии во время движения троллейбуса. За рулем был 54-летний водитель.

«Отвалившаяся металлическая деталь упала на находящегося на остановке 15-летнего подростка. Школьник с травмой головы госпитализирован в нейрохирургическое отделение», — сообщили в ГАИ.

Проводится проверка.