Ушел в лес новогодним утром и не вернулся. В Лепельском районе больше недели ищут охотника

50-летний житель деревни Малые Торонковичи Лепельского района Василий Синица утром 1 января отправился в ближайший лес на охоту. Домой он должен был прийти к обеду, но так и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





Приметы мужчины: рост 182 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет в красную куртку, другие приметы одежды устанавливают.

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