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Ушел в лес новогодним утром и не вернулся. В Лепельском районе больше недели ищут охотника

09.01.2019 07:57 — ЧП | Tut.by  
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50-летний житель деревни Малые Торонковичи Лепельского района Василий Синица утром 1 января отправился в ближайший лес на охоту. Домой он должен был прийти к обеду, но так и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Приметы мужчины: рост 182 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет в красную куртку, другие приметы одежды устанавливают.

Если вам известно, где может находиться пропавший, звоните по телефонам: 7733, +375 33 666−68−56, +375 33 666−60−33, 102.

 
 
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50-летний житель деревни Малые Торонковичи Лепельского района Василий Синица утром 1 января отправился в ближайший лес на охоту.
 
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