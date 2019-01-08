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Ушел в лес новогодним утром и не вернулся. В Лепельском районе больше недели ищут охотника
50-летний житель деревни Малые Торонковичи Лепельского района Василий Синица утром 1 января отправился в ближайший лес на охоту. Домой он должен был прийти к обеду, но так и не вернулся,
Приметы мужчины: рост 182 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.
Был одет в красную куртку, другие приметы одежды устанавливают.
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50-летний житель деревни Малые Торонковичи Лепельского района Василий Синица утром 1 января отправился в ближайший лес на охоту.
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