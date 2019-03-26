Авторам трафаретной рекламы грозит серьезная ответственность

В Борисовском РУВД алгоритм действий по данному поводу определен и понятен: в милицию поступает сообщение, информация проверяется, при ее подтверждении сигнал направляется коммунальщикам для того, чтобы устранить надпись. Правоохранители же устанавливают злоумышленника и привлекает его к ответственности.

Стоит также отметить, что в отношении тех, кто дает подобную «рекламу» предусмотрены серьезные санкции как административного, так и уголовного воздействия.

Обращаясь к согражданам, стоит обратить внимание, что по поводу появления подобных надписей нужно сообщать в милицию. Информацию сразу передают в коммунальные службы и надписи убирают.



Яна Коржавина, официальный представитель Борисовского РУВД