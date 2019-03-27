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В Пинске пенсионерка попала под колёса мусоровоза

28.03.2019 — ЧП | Полесская правда  
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По предварительной информации Брестского УВД: 27 марта в 19.10 30-летний житель Пинска, управляя автомобилем «МАЗ 5904В2-010», двигался по ул. Дальней, по направлению от ул. Кунькова к ул. Я. Мавра.

В Пинске пенсионерка попала под колёса мусоровоза
Напротив дома № 14 он совершил наезд на 84-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована в Пинскую центральную больницу.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните, дорога не прощает ошибок!

Пешеходы не должны не забывать, что кроме прав существуют и обязанности, а обязанности каждого пешего участника дорожного движения — перед переходом проезжей части убедиться в безопасности!

Водители же в свою очередь, обязаны быть более внимательны и аккуратны при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу снижать скорость транспортного средства до минимума, чтобы в случае появления на пешеходном переходе пешехода, предоставить ему преимущество в движении.

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