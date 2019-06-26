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Пятеро жителей Брестской области обвиняются в незаконной охоте на копытных

27.06.2019 12:56 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела о незаконной охоте, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Пятеро жителей Брестской области обвиняются в незаконной охоте на копытных

Пятеро мужчин - жители Бреста и Брестского района - 23 декабря 2018 года охотились на участке пограничной полосы. С использованием различных охотничьих ружей они добыли оленя и двух косуль, причинив своими действиями ущерб окружающей среде на общую сумму более Br30 тыс.

Во время следствия установлено, что стреляли в животных трое мужчин - им предъявлено обвинение по ч.4 ст.282 (незаконная охота) УК. Кроме того, трое обвиняемых (один из них участвовал в добыче) после разделки погрузили туши в свои автомобили и собирались перевезти их домой. По пути браконьеров задержали правоохранители. Действия фигурантов дополнительно квалифицированы по ч.3 ст.282-1 (незаконное перемещение (транспортировка) или разделка диких животных) УК.

"Ко всем мужчинам применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причиненный ущерб обвиняемые возместили в полном объеме", - добавил Дмитрий Иванюк.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Брест
 
 
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