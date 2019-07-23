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Возле Летнего амфитеатра в Витебске произошел оползень

24.07.2019 08:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Через несколько дней после окончания фестиваля «Славянский базар в Витебске» обрушился склон оврага, в котором находится Летний амфитеатр.


После затяжных дождей, прошедших в Витебске в последние дни, неподалеку от Летнего амфитеатра произошел оползень крутого склона со стороны улицы Гоголя.




Обрушение грунта произошло в районе флагштоков, на которых поднимают национальные флаги во время фестиваля. Часть тротуара, ведущего к облисполкому, над поврежденным участком стала опасной для пешеходов, поэтому этот участок огорожен.

Из-за схода оползня обнажилось бетонное укрепление дороги. Трещин на нем пока нет, но видны большие промоины.

С начала июля в Витебске выпало 129 мм осадков — то есть полторы месячные нормы. Наиболее сильные дожди прошли 18 июля (39 мм) и 22 июля (26 мм).


 
Теги: Витебск
 
 
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Часть тротуара, ведущего к облисполкому, над поврежденным участком стала опасной для пешеходов, поэтому этот участок огорожен.
 
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