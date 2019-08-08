На МКАД BMW насмерть сбила пешехода - мужчина с напарником перебегал проезжую часть

Источник материала: Tut.by

В Минске 28-летний мужчина погиб под колесами BMW. Как сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, ДТП произошло в четверг на МКАД, около 21.00.



Фото: МВД РБ

ДТП произошло 8 августа, около 21.00. По предварительной информации, водитель BMW двигался со стороны проспекта Победителей в сторону улицы Тимирязева, когда внезапно проезжую часть начали перебегать два человека. На одного из пешеходов (мужчину 1991 года рождения) автомобиль совершил наезд.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Его товарищ с места происшествия скрылся.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, в том числе местонахождение скрывшегося пешехода, а также физическое состояние участников ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.