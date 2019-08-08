ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На МКАД BMW насмерть сбила пешехода - мужчина с напарником перебегал проезжую часть

08.08.2019 23:03 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске 28-летний мужчина погиб под колесами BMW. Как сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, ДТП произошло в четверг на МКАД, около 21.00.


Фото: МВД РБ

ДТП произошло 8 августа, около 21.00. По предварительной информации, водитель BMW двигался со стороны проспекта Победителей в сторону улицы Тимирязева, когда внезапно проезжую часть начали перебегать два человека. На одного из пешеходов (мужчину 1991 года рождения) автомобиль совершил наезд.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Его товарищ с места происшествия скрылся.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, в том числе местонахождение скрывшегося пешехода, а также физическое состояние участников ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, ДТП произошло 8 августа, около 21.00.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пенсионерка из Дубровно получила ожоги, когда готовила ужин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика