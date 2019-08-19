В Толочинском районе ребенок поиграл со спичками - у соседей сгорели гараж и машина

Источник материала: Tut.by

Детская шалость со спичками привела к пожару в деревне Конопельчицы Толочинского района, сообщает МЧС. Сгорели гараж и машина.





Пожар произошел утром 19 августа. Когда приехали спасатели, в гараже возле одного из домов пылала крыша, горел и стоявший рядом автомобиль.

Хозяин подворья в это время был на работе и о ЧП узнал от очевидцев.

Выяснилось, что причиной пожара стала шалость с огнем 6-летнего соседского ребенка. За мальчиком не уследила бабушка.

Пострадавших нет.



