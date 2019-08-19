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В Толочинском районе ребенок поиграл со спичками - у соседей сгорели гараж и машина
Источник материала: Tut.by
Детская шалость со спичками привела к пожару в деревне Конопельчицы Толочинского района,
Пожар произошел утром 19 августа. Когда приехали спасатели, в гараже возле одного из домов пылала крыша, горел и стоявший рядом автомобиль.
Хозяин подворья в это время был на работе и о ЧП узнал от очевидцев.
Выяснилось, что причиной пожара стала шалость с огнем 6-летнего соседского ребенка. За мальчиком не уследила бабушка.
Пострадавших нет.
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Хозяин подворья в это время был на работе и о ЧП узнал от очевидцев.
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