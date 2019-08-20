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В Буда-Кошелевском районе сельчанин украл запчасти к сельхозтехнике на Br5 тыс.

21.08.2019 — ЧП | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Буда-Кошелевском районе сельчанин украл запчасти к сельхозтехнике на Br5 тыс.

Работник хозяйства в Буда-Кошелевском районе подозревается в краже запчастей к сельхозтехнике, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Руководство сельхозпредприятия «Юбилейный-Агро» обратилось в милицию 14 августа. Кто-то подобрал ключи к замку двери ангара, где хранятся запчасти к сельхозтехнике, и похитил блок радиатора охлаждения зерноуборочного комбайна. Также злоумышленник снял редуктор с косилки-плющилки, стоящей около ангара. Сумма ущерба, нанесенного предприятию, — более Br5 тыс.

Проработана информация о причастности к краже 56-летнего жителя деревни Неговка, который работает в хозяйстве. Данные подтвердились. «Мужчина планировал сдать похищенное на металлолом, а когда не получилось, оставил возле пункта скупки металла», — рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК.-0-

Читать полностью: https://m.belta.by/incident/view/v-buda-koshelevskom-rajone-selchanin-ukral-zapchasti-k-selhoztehnike-na-br5-tys-359069-2019/

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Работник хозяйства в Буда-Кошелевском районе подозревается в краже запчастей к сельхозтехнике, сообщил официальный представитель УВД Гомельского...
 
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