В Буда-Кошелевском районе сельчанин украл запчасти к сельхозтехнике на Br5 тыс.

Источник материала: Газета Авангард





Работник хозяйства в Буда-Кошелевском районе подозревается в краже запчастей к сельхозтехнике, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Руководство сельхозпредприятия «Юбилейный-Агро» обратилось в милицию 14 августа. Кто-то подобрал ключи к замку двери ангара, где хранятся запчасти к сельхозтехнике, и похитил блок радиатора охлаждения зерноуборочного комбайна. Также злоумышленник снял редуктор с косилки-плющилки, стоящей около ангара. Сумма ущерба, нанесенного предприятию, — более Br5 тыс.

Проработана информация о причастности к краже 56-летнего жителя деревни Неговка, который работает в хозяйстве. Данные подтвердились. «Мужчина планировал сдать похищенное на металлолом, а когда не получилось, оставил возле пункта скупки металла», — рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК.-0-

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