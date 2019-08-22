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На пожаре в Речицком районе погиб мужчина
Источник материала: Tut.by
Вечером 21 августа спасателей вызвали на пожар жилого дома в деревне Первомайск Речицкого района.
В результате пожара уничтожена кровля дома, часть потолочного перекрытия, повреждены стены и имущество в доме.
При разборе завалов спасатели нашли тело хозяина. Предполагают, что причиной трагедии стало его собственное неосторожное курение в доме.
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Предполагают, что причиной трагедии стало его собственное неосторожное курение в доме.
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