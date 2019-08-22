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На пожаре в Речицком районе погиб мужчина

23.08.2019 10:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 21 августа спасателей вызвали на пожар жилого дома в деревне Первомайск Речицкого района.

В результате пожара уничтожена кровля дома, часть потолочного перекрытия, повреждены стены и имущество в доме.

При разборе завалов спасатели нашли тело хозяина. Предполагают, что причиной трагедии стало его собственное неосторожное курение в доме.

 
 
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Предполагают, что причиной трагедии стало его собственное неосторожное курение в доме.
 
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