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Пассажир автомашины BMW, попавшей в ДТП на столичной кольцевой ночью, скончался

15.11.2019 12:18 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

23-летний пассажир автомашины BMW, попавшей в ДТП на столичной кольцевой ночью, скончался в больнице. Такие данные опубликовало МВД. Состояние двух других пассажиров стабильно, водитель находится в реанимации. Добавим, самому младшему из пострадавших 16 лет. По данным ГАИ, накануне после десяти вечера автомобиль ехал по внутреннему кольцу МКАД в направлении улицы Ташкентской. Напротив съезда водитель не справился с управлением, машина пробила разделительное ограждение, вылетела на полосу встречного движения, где опрокинулась. Что привело к аварии, выясняют специалисты.
 
 
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23-летний пассажир автомашины BMW, попавшей в ДТП на столичной кольцевой ночью, скончался в больнице. Такие данные опубликовало МВД. Состояние двух других пассажиров...
 
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