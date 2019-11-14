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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пассажир автомашины BMW, попавшей в ДТП на столичной кольцевой ночью, скончался 23-летний пассажир автомашины BMW, попавшей в ДТП на столичной кольцевой ночью, скончался в больнице. Такие данные опубликовало МВД. Состояние двух других пассажиров...

23-летний пассажир автомашины BMW, попавшей в ДТП на столичной кольцевой ночью, скончался в больнице. Такие данные опубликовало МВД. Состояние двух других пассажиров стабильно, водитель находится в реанимации. Добавим, самому младшему из пострадавших 16 лет. По данным ГАИ, накануне после десяти вечера автомобиль ехал по внутреннему кольцу МКАД в направлении улицы Ташкентской. Напротив съезда водитель не справился с управлением, машина пробила разделительное ограждение, вылетела на полосу встречного движения, где опрокинулась. Что привело к аварии, выясняют специалисты.