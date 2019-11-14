|
Пассажир автомашины BMW, попавшей в ДТП на столичной кольцевой ночью, скончался
Источник материала: БT23-летний пассажир автомашины BMW, попавшей в ДТП на столичной кольцевой ночью, скончался в больнице. Такие данные опубликовало МВД. Состояние двух других пассажиров стабильно, водитель находится в реанимации. Добавим, самому младшему из пострадавших 16 лет. По данным ГАИ, накануне после десяти вечера автомобиль ехал по внутреннему кольцу МКАД в направлении улицы Ташкентской. Напротив съезда водитель не справился с управлением, машина пробила разделительное ограждение, вылетела на полосу встречного движения, где опрокинулась. Что привело к аварии, выясняют специалисты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23-летний пассажир автомашины BMW, попавшей в ДТП на столичной кольцевой ночью, скончался в больнице. Такие данные опубликовало МВД. Состояние двух других пассажиров...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)