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Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

26.12.2016 21:27 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателями самыми смешными сообщения из Твиттера, в которых хозяева умилительных пёсиков не могут сдерживать свои чувства!

«Я никогда не смогу стать таким»

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!
Источник фотографий: Boredpanda.com

Собака — просто часть твоей жизни, но для собаки ты — вся жизнь

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Я просто пыталась расслабиться в ванной, но…

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

То чувство, когда ты приходишь домой и вроде бы всё в порядке, но твой пёс смотрит на тебя с таким взглядом…

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Когда твой хозяин спросил: «Кто хороший мальчик?», и ты знаешь, что это — ты!

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Мама прислала мне вязанную одежду для моих детей, но, думаю, что на моей собаке она смотрится лучше

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

С тех пор как мы взяли этого щенка, он всё время спит на нашей старой собаке и не даёт ей встать

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Я забыл собаку на улице на 30 минут, а он уже нашёл себе нового друга

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Кажется, эта собака сама писала эту табличку

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Я думаю, было крутой идеей позволить попугаю подруги прокатиться на моей собаке как на лошади

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Когда я грущу, моя собака вечно притаскивает мне какие-то вещи с улицы. Сегодня она принесла мне шишку, так мило!

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Этот пёс выгуливал сам себя по вагону поезда и позволял всем его гладить

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Каждый раз, когда мы идём гулять, она высовывается из-за изгороди, чтобы увидеть, как мой пёс плачет из-за того, что её не выпускают. Прямо Ромео и Джульетта

 

Кажется, я завидую тому, что у моей собаки причёска лучше, чем у меня самой

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Вот уже 20 минут моя собака не отдает мне эту подушку-пончик

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Когда ты на вечеринке, но к тебе подошла собака…

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Собака в метро подмигнула мне!

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Если оставить детей и собаку вместе на час, то получается вот это

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

Моя мама показала этого игрушечного жирафа собаке. Кажется, он в ужасе

Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!

 
 
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Собачки — такие милашки! Глядя на их морды, можно увидеть множество эмоций: радость, раскаяние, страх, смущение. И в такие моменты стоит взять фотоаппарат...

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