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Самые милые твитты о собаках, которые доведут вас до слёз от смеха!
26.12.2016 21:27 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум делится с читателями самыми смешными сообщения из Твиттера, в которых хозяева умилительных пёсиков не могут сдерживать свои чувства!
«Я никогда не смогу стать таким»
Собака — просто часть твоей жизни, но для собаки ты — вся жизнь
Я просто пыталась расслабиться в ванной, но…
То чувство, когда ты приходишь домой и вроде бы всё в порядке, но твой пёс смотрит на тебя с таким взглядом…
Когда твой хозяин спросил: «Кто хороший мальчик?», и ты знаешь, что это — ты!
Мама прислала мне вязанную одежду для моих детей, но, думаю, что на моей собаке она смотрится лучше
С тех пор как мы взяли этого щенка, он всё время спит на нашей старой собаке и не даёт ей встать
Я забыл собаку на улице на 30 минут, а он уже нашёл себе нового друга
Кажется, эта собака сама писала эту табличку
Я думаю, было крутой идеей позволить попугаю подруги прокатиться на моей собаке как на лошади
Когда я грущу, моя собака вечно притаскивает мне какие-то вещи с улицы. Сегодня она принесла мне шишку, так мило!
Этот пёс выгуливал сам себя по вагону поезда и позволял всем его гладить
Каждый раз, когда мы идём гулять, она высовывается из-за изгороди, чтобы увидеть, как мой пёс плачет из-за того, что её не выпускают. Прямо Ромео и Джульетта
Кажется, я завидую тому, что у моей собаки причёска лучше, чем у меня самой
Вот уже 20 минут моя собака не отдает мне эту подушку-пончик
Когда ты на вечеринке, но к тебе подошла собака…
Собака в метро подмигнула мне!
Если оставить детей и собаку вместе на час, то получается вот это
Моя мама показала этого игрушечного жирафа собаке. Кажется, он в ужасе
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Собачки — такие милашки! Глядя на их морды, можно увидеть множество эмоций: радость, раскаяние, страх, смущение. И в такие моменты стоит взять фотоаппарат...
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