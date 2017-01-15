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Самые удивительные отели мира

16.01.2017 20:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Путешествия по свету – уже само по себе неиссякаемый источник впечатлений и открытий, однако изучение новых или проведывание любимых мест всегда можно сделать еще более запоминающимися, если дополнить поездку остановкой в необычном отеле.

Существует множество различных способов сделать отель уникальным. Для некоторых ключевым фактором становится расположение, где-то толпы туристов жаждут переночевать в оригинальных и даже экзотических условиях, а изюминка иных отелей – неповторимая архитектура. Как бы то ни было, среди пестрой череды современных удивительных гостиниц, вероятно, каждый найдет для себя нечто привлекательное. Душа увлеченного путешественника наверняка не сможет устоять от ночевки в кубе на дереве или салоне авиалайнера.Самые удивительные отели мира

1. «Дом Уданг», гостиница со стеклянным полом, Индонезия

Самые удивительные отели мира

Это невероятное место носит имя «Дом креветки» неспроста: располагаясь прямиком над прудом, кишащим этими созданиями, отель «Дом Уданг» ждет постояльцев, ценящих завораживающую красоту подводного мира. Номера отеля имеют абсолютно прозрачные полы, позволяющие полюбоваться на жизнь обитателей пруда прямо у себя под ногами. (Сайт)

2. «Дымоходы Фей», Турция

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Ландшафт Каппадокии состоит из долин, каньонов и больших плато вулканической породы. Со временем покрытие из мягкой лавы, известное как туфа, под влиянием сильных ветров и паводковых вод обрело вид причудливых пик или каменных столбов различных форм. Местная скалистая порода мягка, как пемза, благодаря чему в ней легко было выдолбить удобные пещеры и сформировать эти необычные жилища для туристов. (Сайт)

3. Отель на дереве «Зеркальный Куб», Швеция

Самые удивительные отели мира

Большой куб-отель размером 4x4x4 метра и покрытый зеркалами, отражает окружающий его лес, становясь благодаря этому практически невидимым. Со столь искуссо выполненной «маскировкой», однако, связаны некоторые проблемы: под определенным углом куб, притаившийся в ветвях деревьев, становится практически незаметен для птиц, рискующих с размаху врезаться в него. Но решение было найдено и стены отеля покрыли инфракрасной пленкой, невидимой для людей, но весьма заметной для птиц. (Сайт)

4. Древесные отели «Птичье гнездо», «Стрекоза», и «НЛО», Швеция

Шведский лес в районе города Харадс, в дебрях которого можно обнаружить упомянутый выше «Зеркальный куб», богат и на другие места необычного туристического отдыха. Передовые архитекторы Швеции взялись за столь любопытный проект и представили публике целый ряд занятных мини-отелей, обладающих, помимо интересного внешнего вида, полноценным гостиничным сервисом.

«Птичье гнездо»

Самые удивительные отели мира

«Стрекоза»

Самые удивительные отели мира

«НЛО»

Самые удивительные отели мира

5. Эко-домики Коларбин, Швеция

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Это место называют самым примитивным отелем Швеции: здесь нет электричества, душа и никаких элементов роскоши, лишь дух природы вокруг. И при всем этом огромное количество людей со всего мира стремится пожить в этих аскетичных домиках! Значит, в них определенно таится нечто особенное… (Сайт)

6. Отель Гарри Поттера, Великобритания

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Недавно открывшийся в Лондоне отель Гарри Поттера позволит поклонникам легендарной книги остановиться в номерах, идентичных комнатам школы волшебства Хогвартс. Кроме того, старинное здание 19 века порадует постояльцев аутентичными колоннами, котлами для снадобий и книгами заклинаний. (Сайт)

7. Отель-самолет, Коста-Рика

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

На территории Национального парка «Мануэль Антонио» ждет постояльцев отель, расположенный внутри самолета 1965 Boeing 727. В своей прежней жизни воздушное судно перевозило путешественников под управлением компании «Авиалинии Южной Африки», а в настоящее время оно представляет собой номер с двумя привлекательными спальнями, примостясь на краю тропического леса с видом на пляж и океан. (Сайт)

8. Отель «V8», Германия

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Добро пожаловать в симпатичный отель «V8» города Штутгарт, располагающий 34 номерами, многие из которых искусно оформлены в автомобильной теме. Некоторые комнаты даже содержат реальные автомобили. (Сайт)

9. Отель «Вандерлюст», Сингапур

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Экспериментальный бутик-отель «Вандерлюст» привлекает широким спектром тематических развлечений, а также красочным дизайном своих помещений. К услугам гостей помимо прочего предоставляется отделанная живописной мозаикой гидромассажная ванна. (Сайт)

10. Отель «Караван», Германия

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Для тех, кто хочет не только скоротать несколько ночей в необычном отеле, но и встретиться с интересными людьми, обретя новых друзей, в Берлине гостеприимно открыт отель «Караван». В его просторных помещениях уютно расположились настоящие туристические трейлеры, те самые «дома на колесах», которые можно увидеть на кемпинге. В каждом подобном номере можно с удобством разместиться, получая необычный опыт и массу впечатлений. (Сайт)

11. «Труботель», Мексика

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

В Морелос, Мексика, возведен еще один нетипичный отель. Его хозяин стремился построить в короткие сроки недорогую, экологически чистую и доступную гостиницу, и для воплощения своих представлений нанял архитектора студии T3arc. Креативный архитектор взял за основу проекта отрезки огромных бетонных труб, которые, сложенные в пирамиды по три штуки, стали удобными и интересными гостиничными номерами с прекрасным панорамным видом на красоты местной природы. (Сайт)

12. Дома на дереве в Лайон Сэндс, Южная Африка

Веселым и романтичным дополнением к сафари становятся популярные в африканских туристических местах отели в формате дома на дереве. Отвлекитесь от пребывания в изысканной гостинице, чтобы провести ночь под звездами на открытом воздухе. С таким отдыхом путешественник сможет оказаться невероятно близко к природе, сохраняя при этом уровень комфорта и элегантности 5-звездочного отеля.

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

13. Пещера Бетмена, Тайвань

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Название этого отеля говорит больше любых описаний. Те, кто мечтал очутиться в покоях благородного темного рыцаря, здесь смогут, наконец, воплотить в жизнь свои грезы. (Сайт)

14. Отель «Пэнтон», Бельгия

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

В этом брюссельском раю для дизайнеров гости получают возможность погрузиться в царство яркого минимализма. По проекту архитектора Оливье Ханнерта и дизайнера интерьеров Мишель Пеннеман в отеле присутствуют семь цветовых палитр, украшающих 59 неповторимых номеров. (Сайт)

15. Дворец Озера, Индия

Самые удивительные отели мира

Романтичный отель, построенный еще в 18 веке, подкупает своей царственной элегантностью и уединенностью – попасть в этот бывший королевский дворец можно лишь на специальной моторной лодке.

16. Отель агента 007, Франция

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Дизайнеры, оформляющие этот отель, постарались взять из фильмов о Джеймсе Бонде максимум шика. Золотые туалеты, турецкая баня, зеркальный потолок, светильники в форме золотых пистолетов, ну и, разумеется, огромный телевизор с архивом фильмов о приключениях Бонда, а также тематически оформленные мини-бар, электронный сейф и банные халаты. (Сайт)

17. Отель «Пропеллер Айленд», Германия

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Номера этого берлинского отеля призваны осуществить самые рискованные мечты постояльцев относительно экстравагантного места отдыха. Среди разнообразия комнат в стиле Дракулы, в форме поля для мини-гольфа, тюремной камеры и даже публичного дома что-то близкое именно его фантазиям сможет найти каждый. Для абсолютных оригиналов в гостинице припасена комната, в которой все располагается не иначе как вверх ногами. (Сайт)

18. Замок Рабати, Грузия

Самые удивительные отели мира

Редкие примеры дарбазеби (традиционные грузинские дома) и потрясающе живописные пейзажи города Ахалцихе можно встретить вокруг расположенного на холме замка, который был построен в 12 веке. На территории Рабати имеются синагога, армянская церковь и католический костел.

19. «Дворец соли», Боливия

Самые удивительные отели мира

«Дворец соли» – удивительной красоты отель, построенный из соляных блоков на территории крупнейшего в мире солончака Салавар де Юуни.

20. Гостиница «Собачий Гав», США

Самые удивительные отели мира

Самые удивительные отели мира

Гостиница в форме бигля – одна из популярнейших достопримечательностей штата Айдахо. Разумеется, номера в нем также изобилуют элементами и аксессуарами на собачью тематику. (Сайт)

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Путешествия по свету – уже само по себе неиссякаемый источник впечатлений и открытий, однако изучение новых или проведывание любимых мест всегда можно сделать...

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