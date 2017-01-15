Путешествия по свету – уже само по себе неиссякаемый источник впечатлений и открытий, однако изучение новых или проведывание любимых мест всегда можно сделать еще более запоминающимися, если дополнить поездку остановкой в необычном отеле.

Существует множество различных способов сделать отель уникальным. Для некоторых ключевым фактором становится расположение, где-то толпы туристов жаждут переночевать в оригинальных и даже экзотических условиях, а изюминка иных отелей – неповторимая архитектура. Как бы то ни было, среди пестрой череды современных удивительных гостиниц, вероятно, каждый найдет для себя нечто привлекательное. Душа увлеченного путешественника наверняка не сможет устоять от ночевки в кубе на дереве или салоне авиалайнера.

1. «Дом Уданг», гостиница со стеклянным полом, Индонезия





Это невероятное место носит имя «Дом креветки» неспроста: располагаясь прямиком над прудом, кишащим этими созданиями, отель «Дом Уданг» ждет постояльцев, ценящих завораживающую красоту подводного мира. Номера отеля имеют абсолютно прозрачные полы, позволяющие полюбоваться на жизнь обитателей пруда прямо у себя под ногами. ( Сайт )

2. «Дымоходы Фей», Турция













Ландшафт Каппадокии состоит из долин, каньонов и больших плато вулканической породы. Со временем покрытие из мягкой лавы, известное как туфа, под влиянием сильных ветров и паводковых вод обрело вид причудливых пик или каменных столбов различных форм. Местная скалистая порода мягка, как пемза, благодаря чему в ней легко было выдолбить удобные пещеры и сформировать эти необычные жилища для туристов. ( Сайт )

3. Отель на дереве «Зеркальный Куб», Швеция





Большой куб-отель размером 4x4x4 метра и покрытый зеркалами, отражает окружающий его лес, становясь благодаря этому практически невидимым. Со столь искуссо выполненной «маскировкой», однако, связаны некоторые проблемы: под определенным углом куб, притаившийся в ветвях деревьев, становится практически незаметен для птиц, рискующих с размаху врезаться в него. Но решение было найдено и стены отеля покрыли инфракрасной пленкой, невидимой для людей, но весьма заметной для птиц. ( Сайт )

4. Древесные отели «Птичье гнездо», «Стрекоза», и «НЛО», Швеция

Шведский лес в районе города Харадс, в дебрях которого можно обнаружить упомянутый выше «Зеркальный куб», богат и на другие места необычного туристического отдыха. Передовые архитекторы Швеции взялись за столь любопытный проект и представили публике целый ряд занятных мини-отелей, обладающих, помимо интересного внешнего вида, полноценным гостиничным сервисом.

«Птичье гнездо»





«Стрекоза»





«НЛО»





5. Эко-домики Коларбин, Швеция









Это место называют самым примитивным отелем Швеции: здесь нет электричества, душа и никаких элементов роскоши, лишь дух природы вокруг. И при всем этом огромное количество людей со всего мира стремится пожить в этих аскетичных домиках! Значит, в них определенно таится нечто особенное… ( Сайт )

6. Отель Гарри Поттера, Великобритания













Недавно открывшийся в Лондоне отель Гарри Поттера позволит поклонникам легендарной книги остановиться в номерах, идентичных комнатам школы волшебства Хогвартс. Кроме того, старинное здание 19 века порадует постояльцев аутентичными колоннами, котлами для снадобий и книгами заклинаний. ( Сайт )

7. Отель-самолет, Коста-Рика









На территории Национального парка «Мануэль Антонио» ждет постояльцев отель, расположенный внутри самолета 1965 Boeing 727. В своей прежней жизни воздушное судно перевозило путешественников под управлением компании «Авиалинии Южной Африки», а в настоящее время оно представляет собой номер с двумя привлекательными спальнями, примостясь на краю тропического леса с видом на пляж и океан. ( Сайт )

8. Отель «V8», Германия













Добро пожаловать в симпатичный отель «V8» города Штутгарт, располагающий 34 номерами, многие из которых искусно оформлены в автомобильной теме. Некоторые комнаты даже содержат реальные автомобили. ( Сайт )

9. Отель «Вандерлюст», Сингапур









Экспериментальный бутик-отель «Вандерлюст» привлекает широким спектром тематических развлечений, а также красочным дизайном своих помещений. К услугам гостей помимо прочего предоставляется отделанная живописной мозаикой гидромассажная ванна. ( Сайт )

10. Отель «Караван», Германия













Для тех, кто хочет не только скоротать несколько ночей в необычном отеле, но и встретиться с интересными людьми, обретя новых друзей, в Берлине гостеприимно открыт отель «Караван». В его просторных помещениях уютно расположились настоящие туристические трейлеры, те самые «дома на колесах», которые можно увидеть на кемпинге. В каждом подобном номере можно с удобством разместиться, получая необычный опыт и массу впечатлений. ( Сайт )

11. «Труботель», Мексика













В Морелос, Мексика, возведен еще один нетипичный отель. Его хозяин стремился построить в короткие сроки недорогую, экологически чистую и доступную гостиницу, и для воплощения своих представлений нанял архитектора студии T3arc. Креативный архитектор взял за основу проекта отрезки огромных бетонных труб, которые, сложенные в пирамиды по три штуки, стали удобными и интересными гостиничными номерами с прекрасным панорамным видом на красоты местной природы. ( Сайт )

12. Дома на дереве в Лайон Сэндс, Южная Африка

Веселым и романтичным дополнением к сафари становятся популярные в африканских туристических местах отели в формате дома на дереве. Отвлекитесь от пребывания в изысканной гостинице, чтобы провести ночь под звездами на открытом воздухе. С таким отдыхом путешественник сможет оказаться невероятно близко к природе, сохраняя при этом уровень комфорта и элегантности 5-звездочного отеля.













13. Пещера Бетмена, Тайвань













Название этого отеля говорит больше любых описаний. Те, кто мечтал очутиться в покоях благородного темного рыцаря, здесь смогут, наконец, воплотить в жизнь свои грезы. ( Сайт )

14. Отель «Пэнтон», Бельгия

















В этом брюссельском раю для дизайнеров гости получают возможность погрузиться в царство яркого минимализма. По проекту архитектора Оливье Ханнерта и дизайнера интерьеров Мишель Пеннеман в отеле присутствуют семь цветовых палитр, украшающих 59 неповторимых номеров. ( Сайт )

15. Дворец Озера, Индия





Романтичный отель, построенный еще в 18 веке, подкупает своей царственной элегантностью и уединенностью – попасть в этот бывший королевский дворец можно лишь на специальной моторной лодке.

16. Отель агента 007, Франция









Дизайнеры, оформляющие этот отель, постарались взять из фильмов о Джеймсе Бонде максимум шика. Золотые туалеты, турецкая баня, зеркальный потолок, светильники в форме золотых пистолетов, ну и, разумеется, огромный телевизор с архивом фильмов о приключениях Бонда, а также тематически оформленные мини-бар, электронный сейф и банные халаты. ( Сайт )

17. Отель «Пропеллер Айленд», Германия













Номера этого берлинского отеля призваны осуществить самые рискованные мечты постояльцев относительно экстравагантного места отдыха. Среди разнообразия комнат в стиле Дракулы, в форме поля для мини-гольфа, тюремной камеры и даже публичного дома что-то близкое именно его фантазиям сможет найти каждый. Для абсолютных оригиналов в гостинице припасена комната, в которой все располагается не иначе как вверх ногами. ( Сайт )

18. Замок Рабати, Грузия





Редкие примеры дарбазеби (традиционные грузинские дома) и потрясающе живописные пейзажи города Ахалцихе можно встретить вокруг расположенного на холме замка, который был построен в 12 веке. На территории Рабати имеются синагога, армянская церковь и католический костел.

19. «Дворец соли», Боливия





«Дворец соли» – удивительной красоты отель, построенный из соляных блоков на территории крупнейшего в мире солончака Салавар де Юуни.

20. Гостиница «Собачий Гав», США









Гостиница в форме бигля – одна из популярнейших достопримечательностей штата Айдахо. Разумеется, номера в нем также изобилуют элементами и аксессуарами на собачью тематику. ( Сайт )

Текст: Flytothesky.ru