﻿ Обезьяны нечаянно «убили» обезьянку-робота и устроили траур. 21.by
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Обезьяны нечаянно «убили» обезьянку-робота и устроили траур

18.01.2017 19:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Создатели BBC-шоу «Шпион в дикой природе» (Spy In The Wild) подложили обезьянку-робота племени обезьян-лангуров (Индия, штат Раджастан), однако те случайно её уронили, и обезьянка-шпион «умерла». Благодаря скрытой камере, вмонтированной в «шпиона», можно увидеть, как скорбят обезьяны племени. Это видео растрогало и потрясло зрителей, поскольку реакция обезьян на смерть очень похожа на скорбь, испытываемую людьми.

Основная идея этого шоу заключается в создании животного-шпиона с камерой внутри, а затем шпион запускается в дикую природу, чтобы увидеть жизнь животных изнутри. Такого рода знания могут помочь нам лучше понять их поведенческие модели и осознать, что, возможно, мы не настолько уж и отличаемся от них, как мы считаем. Особенно это касается обезьян, наших ближайших «родственников». У них тоже есть друзья и враги, они знают, что такое стресс, они привязаны к своим матерям, и, как показывает видео – они умеют скорбеть из-за смерти соплеменника.

Создатели шоу канала BBC «Шпион в дикой природе» (Spy In The Wild) подложили обезьянку-робота племени обезьян-лангуров

Обезьяны нечаянно «убили» обезьянку-робота и устроили траур

Но когда животное-шпион нечаянно «умерло», обезьяны начали самым естественным образом проявлять скорбь

Обезьяны нечаянно «убили» обезьянку-робота и устроили траур

Скрытая камера зафиксировала все подробности поведения обезьян, выражающих скорбь

Обезьяны нечаянно «убили» обезьянку-робота и устроили траур

Видео снято в индийском штате Раджастан, и оно очень растрогало и потрясло зрителей…

Обезьяны нечаянно «убили» обезьянку-робота и устроили траур

Поскольку реакция обезьян на смерть очень похожа на скорбь, испытываемую людьми

Обезьяны нечаянно «убили» обезьянку-робота и устроили траур

Основная идея этого шоу заключается в создании животного-шпиона с камерой внутри…

Обезьяны нечаянно «убили» обезьянку-робота и устроили траур

С помощью такого «шпиона» можно попытаться увидеть жизнь в дикой природе с точки зрения инсайдера

Обезьяны нечаянно «убили» обезьянку-робота и устроили траур

Видео – это отличное напоминание о том, что животные гораздо больше похожи на нас, чем мы думаем

Обезьяны нечаянно «убили» обезьянку-робота и устроили траур

 
 
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Создатели BBC-шоу «Шпион в дикой природе» (Spy In The Wild) подложили обезьянку-робота племени обезьян-лангуров (Индия, штат Раджастан), однако те случайно её уронили, и...

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