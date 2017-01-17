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Обезьяны нечаянно «убили» обезьянку-робота и устроили траур
18.01.2017 19:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Создатели
Основная идея этого шоу заключается в создании животного-шпиона с камерой внутри, а затем шпион запускается в дикую природу, чтобы увидеть жизнь животных изнутри. Такого рода знания могут помочь нам лучше понять их поведенческие модели и осознать, что, возможно, мы не настолько уж и отличаемся от них, как мы считаем. Особенно это касается обезьян, наших ближайших «родственников». У них тоже есть друзья и враги, они знают, что такое стресс, они привязаны к своим матерям, и, как показывает видео – они умеют скорбеть из-за смерти соплеменника.
Создатели шоу канала BBC «Шпион в дикой природе» (Spy In The Wild) подложили обезьянку-робота племени обезьян-лангуров
Но когда животное-шпион нечаянно «умерло», обезьяны начали самым естественным образом проявлять скорбь
Скрытая камера зафиксировала все подробности поведения обезьян, выражающих скорбь
Видео снято в индийском штате Раджастан, и оно очень растрогало и потрясло зрителей…
Поскольку реакция обезьян на смерть очень похожа на скорбь, испытываемую людьми
Основная идея этого шоу заключается в создании животного-шпиона с камерой внутри…
С помощью такого «шпиона» можно попытаться увидеть жизнь в дикой природе с точки зрения инсайдера
Видео – это отличное напоминание о том, что животные гораздо больше похожи на нас, чем мы думаем
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Создатели BBC-шоу «Шпион в дикой природе» (Spy In The Wild) подложили обезьянку-робота племени обезьян-лангуров (Индия, штат Раджастан), однако те случайно её уронили, и...
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