|
Люди вяжут гигантские свитера для спасенных слонов, чтобы защитить их от холода
20.01.2017 16:28 — Калейдоскоп | Flytothesky
Зимы становятся довольно холодными в северной части Индии, поэтому волонтеры из центра по спасению слонов
На один свитер внушительных размеров уходит около четырех недель, что вполне понятно, ведь слоны – это крупнейшие наземные млекопитающие на нашей планете. Тем не менее, волонтеры
«Нам крайне важно защитить слонов от холода во время непривычно морозной зимы, так как они ослаблены и уязвимы после перенесенных лишений, что делает их весьма восприимчивыми к такому заболеванию, как пневмония, – говорит один из основателей центра Картик Сатянараян в пресс-релизе. – Холод также провоцирует артрит, который является распространенным недугом у наших спасенных слонов». Слава Богу, все их беды и страдания уже в прошлом, а впереди только спокойное и комфортное будущее.
Зимы становятся довольно холодными в северной части Индии, потому волонтеры из центра по спасению слонов решили связать гигантские свитера для этих животных
На один свитер уходит около четырех недель, ведь слоны – это крупнейшие наземные млекопитающие на нашей планете
Тем не менее, волонтеры делают свитера не только теплыми и уютными, но и яркими и модными
«Крайне важно защитить слонов от холода во время непривычно морозной зимы, так как они ослаблены и уязвимы…»
«После перенесенных лишений слоны очень подвержены пневмонии… Холод также провоцирует у них развитие артрита»
Слава Богу, все их беды и страдания уже в прошлом, а впереди только спокойное и комфортное будущее
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зимы становятся довольно холодными в северной части Индии, поэтому волонтеры из центра по спасению слонов Wildlife SOS приняли решение связать гигантские свитера для...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии