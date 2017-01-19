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Люди вяжут гигантские свитера для спасенных слонов, чтобы защитить их от холода

20.01.2017 16:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Зимы становятся довольно холодными в северной части Индии, поэтому волонтеры из центра по спасению слонов Wildlife SOS приняли решение связать гигантские свитера для этих животных.

На один свитер внушительных размеров уходит около четырех недель, что вполне понятно, ведь слоны – это крупнейшие наземные млекопитающие на нашей планете. Тем не менее, волонтеры делают свитера не только теплыми и уютными, но и яркими и модными.

«Нам крайне важно защитить слонов от холода во время непривычно морозной зимы, так как они ослаблены и уязвимы после перенесенных лишений, что делает их весьма восприимчивыми к такому заболеванию, как пневмония, – говорит один из основателей центра Картик Сатянараян в пресс-релизе. – Холод также провоцирует артрит, который является распространенным недугом у наших спасенных слонов». Слава Богу, все их беды и страдания уже в прошлом, а впереди только спокойное и комфортное будущее.Люди вяжут гигантские свитера для спасенных слонов, чтобы защитить их от холода

Зимы становятся довольно холодными в северной части Индии, потому волонтеры из центра по спасению слонов решили связать гигантские свитера для этих животных

Люди вяжут гигантские свитера для спасенных слонов, чтобы защитить их от холода

На один свитер уходит около четырех недель, ведь слоны – это крупнейшие наземные млекопитающие на нашей планете

Люди вяжут гигантские свитера для спасенных слонов, чтобы защитить их от холода

Тем не менее, волонтеры делают свитера не только теплыми и уютными, но и яркими и модными

Люди вяжут гигантские свитера для спасенных слонов, чтобы защитить их от холода

«Крайне важно защитить слонов от холода во время непривычно морозной зимы, так как они ослаблены и уязвимы…»

Люди вяжут гигантские свитера для спасенных слонов, чтобы защитить их от холода

«После перенесенных лишений слоны очень подвержены пневмонии… Холод также провоцирует у них развитие артрита»

Люди вяжут гигантские свитера для спасенных слонов, чтобы защитить их от холода

Слава Богу, все их беды и страдания уже в прошлом, а впереди только спокойное и комфортное будущее

Люди вяжут гигантские свитера для спасенных слонов, чтобы защитить их от холода

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Зимы становятся довольно холодными в северной части Индии, поэтому волонтеры из центра по спасению слонов Wildlife SOS приняли решение связать гигантские свитера для...

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