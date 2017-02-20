Статистика свидетельствует, что зависимость алкогольная или наркотическая – это более масштабная угроза, нежели мы её себе представляли. Хотя люди зависимые – увы, не редкость в наши дни, тем не менее, в обществе укоренилось немало ложных представлений и весьма распространенных мифов об этой проблеме. Вот пять наиболее популярных из них.





1. Наркоманы и алкоголики – люди безвольные и слабые

Зависимость людей не различает и может иметь место во всех социальных слоях. Утверждение, что такие люди слабы, не совсем корректно. В этих случаях изменяется химия мозга, и люди становятся болезненно и мучительно зависимыми на уровне физиологическом. Бесповоротно и резко выйти из этого состояния неимоверно сложно, поэтому выходить нужно постепенно и под присмотром врачей.

2. Наркоманы и алкоголики должны опуститься на самое дно, чтобы понять, что им необходимо лечение

Действительно, кому-то нужно утратить все, чтобы увидеть свое падение. Однако неверно думать, что людям зависимым нужно дойти до самой последней точки, чтобы осознать что-то. Это крайне опасный миф, ведь многие умирают, прежде чем они достигли дна. Им требуется помощь на любой стадии и на любом этапе. Если близкий вам человек угодил в такую западню, преступно ждать, пока он не разрушит себя окончательно, чтобы потом подтолкнуть его к лечению.

3. Программы для алкоголиков и наркоманов имеют мало эффекта

Некоторые программы весьма популярны и помогли немалому количеству больных в их восстановлении. Универсальной терапии не существует, значит, нужно подбирать программы, которые лучше всего сработают с каждым отдельным пациентом. Допустим, программа задействует подход, основанный на абстиненции и требует от участников мгновенного отказа от губительных веществ. Это хорошо работает с одними пациентами, но запросто может оттолкнуть других. Следовательно, к лечению необходимо подходить исключительно индивидуально.

4. Люди с хорошей зарплатой и стабильностью в жизни к зависимости не склонны

Утверждение, что наркоманы и алкоголики малофункциональны, непродуктивны и не способны работать –тоже миф. Увы, но они, как и все, ходят ежедневно на работу, даже имея серьезные проблемы со своей зависимостью. А миф о том, что стабильная и обеспеченная жизнь не подтолкнет к алкоголю или наркотикам – это результат отрицания, которое обычно активно проявляется и возникает при обнаружении какой-либо пагубной зависимости.

5. Если у пациента случаются срывы и рецидивы, то он никогда не вылечится

Плохая новость – рецидивы нередко случаются в ходе процесса восстановления. Новость хорошая – люди ухитряются побороть зависимость даже после неоднократных рецидивов. Рецидив не означает, что человек обречен и на нем можно ставить крест; просто это индикатор того, что следует поменять подход и метод лечения.

Текст: Flytothesky.ru