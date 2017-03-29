Если вы ищите в браке спокойствия, надежности и стабильности – это не к Овну. Каждый день (за редким исключением) прожитый Овном, — это мини-праздник. И вправду, зачем грустить, если жизнь так прекрасна – уверен этот жизнерадостный и веселый знак. Если вы готовы к круглогодично-круглосуточным сюрпризам – хватайтесь за него. Но помните, что Овен – очень энергичный и подвижный. Вам придется успевать за ним, так как он не имеет привычки сидеть на месте.





Но уж если вы окажетесь с Овном на одной волне – это почти идеальный спутник. Он уверен, что его половинка – самая лучшая в мире и изо всех сил старается ей соответствовать. Это у него получается легко, играючи, как, впрочем, и все в жизни. Он бросается в любовь, как в омут – с головой и ни за что не хочет оттуда выплывать. Использует все до последней возможности, чтобы склеить разбившуюся чашку и только потом (если ничего не получилось) принимает решение о расставании. Но даже если это произошло – Овна можно попытаться вернуть, но при одном условии: все обиды и ссоры должны остаться в прошлом навсегда. А за него стоит побороться, так как Овен – один из самых верных знаков зодиака.

Вторая половинка для него – единственная и неповторимая. Зачем же ему кто-то еще? Но если Овен начинает искать другого, то, скорее всего, в ваших отношениях есть холодок. Измена совершенно не типична для этого знака. Если он переключился на кого-то – вы очень быстро об этом узнаете. Но избегайте крайностей, стараясь удержать Овна. Как это сделать? Не быть скучным и надоедливым, поддерживать даже самые его безумные идеи (Овен сам от них откажется) и выглядеть на все 100 процентов. Ах, да! Если вы однажды надумаете пощекотать его нервы, заставив поревновать, то, скорее всего, в течение 24 часов он исчезнет из вашей жизни навсегда. Таков он, Овен: если любить – то раз и навсегда.

Текст: Flytothesky.ru