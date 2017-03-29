﻿ Любовный гороскоп Овна: «Если любить – то раз и навсегда». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Любовный гороскоп Овна: «Если любить – то раз и навсегда»

30.03.2017 20:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Если вы ищите в браке спокойствия, надежности и стабильности – это не к Овну. Каждый день (за редким исключением) прожитый Овном, — это мини-праздник. И вправду, зачем грустить, если жизнь так прекрасна – уверен этот жизнерадостный и веселый знак. Если вы готовы к круглогодично-круглосуточным сюрпризам – хватайтесь за него. Но помните, что Овен – очень энергичный и подвижный. Вам придется успевать за ним, так как он не имеет привычки сидеть на месте.

Любовный гороскоп Овна: «Если любить – то раз и навсегда»

Но уж если вы окажетесь с Овном на одной волне – это почти идеальный спутник. Он уверен, что его половинка – самая лучшая в мире и изо всех сил старается ей соответствовать. Это у него получается легко, играючи, как, впрочем, и все в жизни. Он бросается в любовь, как в омут – с головой и ни за что не хочет оттуда выплывать. Использует все до последней возможности, чтобы склеить разбившуюся чашку и только потом (если ничего не получилось) принимает решение о расставании. Но даже если это произошло – Овна можно попытаться вернуть, но при одном условии: все обиды и ссоры должны остаться в прошлом навсегда. А за него стоит побороться, так как Овен – один из самых верных знаков зодиака.

Вторая половинка для него – единственная и неповторимая. Зачем же ему кто-то еще? Но если Овен начинает искать другого, то, скорее всего, в ваших отношениях есть холодок. Измена совершенно не типична для этого знака. Если он переключился на кого-то – вы очень быстро об этом узнаете. Но избегайте крайностей, стараясь удержать Овна. Как это сделать? Не быть скучным и надоедливым, поддерживать даже самые его безумные идеи (Овен сам от них откажется) и выглядеть на все 100 процентов. Ах, да! Если вы однажды надумаете пощекотать его нервы, заставив поревновать, то, скорее всего, в течение 24 часов он исчезнет из вашей жизни навсегда. Таков он, Овен: если любить – то раз и навсегда.Любовный гороскоп Овна: «Если любить – то раз и навсегда»

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы ищите в браке спокойствия, надежности и стабильности – это не к Овну. Каждый день (за редким исключением) прожитый Овном, — это мини-праздник. И вправду,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Чтобы не было мучительно больно: 5 правил семейной ссоры без последствий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика