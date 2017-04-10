Чтобы долгие годы совместной жизни не ушли в никуда, можно попробовать воспользоваться перечисленными ниже советами. Что делать, если угроза развода нависает прямо над головой?





1. Фокусируйтесь на лучшем, что есть в вашей женщине.

Старайтесь видеть только положительные качества любимой. Обратите свой взор на то, что вы любите в ней больше всего. Заостряя внимание на ошибках и недостатках, вы постепенно забудете о хорошем и будете ощущать один лишь негатив.

2. Ухаживайте за любимой.

Помните, как делали предложение женщине, которую так сильно любили? Вы обещали защищать ее и заботиться всю свою жизнь. И она вам доверилась. Не стоит лениться, продолжайте быть опорой для дамы сердца.

3. Оставьте в сердце пространство для жены.

Ваш собственный внутренний мир должен быть защищен так же, как вы охраняете свою женщину. Открывайте свою душу окружающему миру, любите самого себя, но не забывайте оставлять в сердце место для супруги, которое будет предназначаться только для нее единственной.

4. Постоянно завоевывайте ее.

Влюбляйтесь в свою жену раз за разом. Да, вы уже не такие, какими были прежде. И воспринимаете друг друга совершенно по-другому. Ну и что? Не прекращайте постоянно завоевывать ее сердце, иначе в один прекрасный момент она захочет отдать его другому мужчине.

5. Несите ответственность за свои чувства.

Вы сами делаете себя счастливым или несчастным, женщина здесь ни при чем. Позитивное мировосприятие или негативный настрой — только ваша зона ответственности. Когда вы направите все свои силы на получение светлых эмоций, в семейные отношения вернется радость.

6. Любите жену такой, какая она есть.

Принимайте ее недостатки и не ожидайте, что она изменится. Не требуйте от нее никаких перемен. Любите ее, несмотря ни на что.

7. Не воспринимайте себя слишком серьезно.

Иногда можно позволить себе выглядеть смешно и глупо в обществе жены. Веселите ее, шутите, заставляйте почаще смеяться. Смех сближает любящие сердца.

8. Не обвиняйте жену в своих бедах.

Ваши эмоции находятся внутри вас. Злость, расстройство, уныние — ваши личные внутренние переживания, за которые никто, кроме вас, больше не несет ответственности.

9. Дайте ей понять, что на вас всегда можно положиться.

Женщины переменчивы в своем настроении. В минуты печали не пытайтесь во что бы то ни стало изменить ситуацию. Просто сядьте рядом с женой и обнимите ее. Для женщины очень важно осознавать, что вы — тот самый человек, на которого можно опереться и которому можно доверять в любой ситуации.

10. Отдавайте жене как можно больше времени, внимания и эмоций.

Выкиньте из головы все лишнее и отдайтесь отношениям на все 100 процентов. Старайтесь почаще показывать, что она — самый ценный собеседник.

11. Заставьте ее чувствовать себя желанной и любимой вами.

Пусть любимая женщина всегда чувствует себя королевой в вашем обществе. Можно вместе обсудить все моменты, которые помогут убрать из головы все сомнения по поводу ее неидеальности для вас.

12. Не бойтесь показаться идиотом, но и не будьте им.

Все ошибки, которые вы когда-либо совершили, должны стать для вас уроком. Все люди ошибаются, но очень глупо наступать на одни и те же грабли дважды. Относитесь ко всем жизненным урокам с умом.

13. Позволяйте жене заботиться о самой себе.

Самоотдача женщин — это известный факт. Подарите ей некоторую свободу, позвольте окунуться в ту среду, в которой ей комфортно. Забота о себе — это очень важно. Дайте ей понять это.

14. Иногда показывайте свою слабость.

Не бойтесь быть уязвимым. Нет ничего зазорного в том, чтобы раскрыть перед любимой душу и признать свои ошибки, поделиться эмоциями и страхами.

15. Сбросьте маску.

Покажите, какой вы на самом деле. Доверие — залог успешных и длительных семейных отношений. Пусть вы не такой идеальный, а ваша прошлая жизнь полна темных и страшных событий. Будьте готовы рассказать все человеку, которого любите.

16. Найдите общие цели.

Мечтайте вместе. Развивайтесь. Двигайтесь рука об руку к осуществлению всех желаний, и они обязательно сбудутся.

17. Умейте прощать.

Человек, который научился прощать, свободен. Думайте о том, что ждет впереди, и не копайтесь в прошлом. Старые обиды могут тянуть семейные отношения ко дну. А оно вам надо?

18. Любовь превыше всего.

И это главный пункт. Любите друг друга. Важнее этого чувства в отношениях еще не придумано. Принимая совместные решения, всегда руководствуйтесь принципом, что любовь побеждает любые преграды на пути семьи. И тогда вашему браку суждено просуществовать долгие годы.

Текст: Flytothesky.ru