Чтобы добиться столь вожделенного успеха, требуются определенные составляющие, которые будут помогать вам в вашем стремлении. Не все будет идти своим путем. Когда мы сталкиваемся с вызовом или какой-либо преградой, легко разочароваться и даже признать поражение, поскольку мы не в состоянии реально оценить наши эмоции. Мало того, в сложные моменты мы не способны принимать действительно оптимальные решения и видеть изменения. Не останавливайтесь и идите дальше, упорно, оптимистично и уверенно.





1. Оставайтесь верны себе

Затруднения в пути – не повод отказаться от своей миссии. Если какие-то алгоритмы перестали работать, замените их. Сейчас вы делаете самого себя. Оставайтесь верны своим ценностям, убеждениям, этике, но с учетом ваших потребностей. Продолжайте накапливать опыт и умейте адаптироваться.

2. Пересмотрите свою программу действий

Ничто более безжалостно не убивает нас, нежели разочарование от невозможности реализовать мечту. Когда вы в состоянии неопределенности, возьмитесь за корректирование своего направления движения. Прислушайтесь к себе и пересмотрите свое первоначальное видение. Чем четче вы обозначаете свое направление, тем проще вам отрегулировать программу своих действий.

3. Сформулируйте долгосрочные цели

Часть пересмотра вашей программы действий – это обновление или даже создание новых долгосрочных целей. Они дают вам видение и направление, а также возможность оценивать свой прогресс. Путь к этим целям состоит из ряда этапов, где каждый «привал» – это цель поменьше или цель промежуточная; такие «привалы» – это ваши ориентиры, поддерживающие мотивацию, и благодаря им долгосрочные цели становятся ближе и более видимыми.

4. Превратите свои кошмары в свои победы

Когда вы испытываете дискомфорт и боль, вы учитесь, вы растете и двигаетесь вперед. Период неопределенности – это не время, чтобы снижать темп и быть побежденным. Это время, чтобы понять, что вы на нужном и верном пути. Почаще задавайте себе вопросы и занимайте себя делом – так у вас меньше шансов отвлекаться на негатив. Вопросы помогают вам переориентироваться, поднять голову и превратить неопределенность в ясность.

5. Действуйте поэтапно и последовательно

Представьте себе картину того, как успешный человек может эффективно справиться с трудностями в жизни. Зафиксируйте её у себя в голове и живите этой идеей. Поспешность и попытка спрятать голову в песок означают страх, импульсивность и нестабильность. Говоря спортивным языком, сосредоточьтесь только на ударе по мячу, который находится перед вами. Если вы собираетесь перейти к следующему шагу, то делайте это осознанно и с чувством завершения предыдущего этапа. Таким образом, шаги не пропускаются, и вы можете отследить свое продвижение.

6. Заботьтесь о себе

Ваш путь не будет усыпан розами, потому разрешите себе себя баловать и вообще быть для себя приоритетом номер один; особенно если вам приходится напряженно сражаться с трудностями. Когда вы чувствуете выгорание, отступите и сделайте перерыв. Все великие воины нуждаются в отдыхе. Отдых не означает поражение или отказ, он означает дозаправку.

7. Морально подготовьтесь к длинному пути

К успеху быстрых и ровных путей не бывает. Стремитесь к нему честно и терпеливо. Чем упорнее вы работаете, тем больше пользы вы получите – в особенности, когда дело касается репутации. Потеряв доброе имя, вы уже с трудом отмоетесь. И не вздумайте проводить параллели между собой и другими, потому что вы сейчас делаете самого себя.

8. Удерживайте перспективу

Не позволяйте плохому периоду времени в вашей жизни стать еще и вашим постоянным состоянием ума. Конечно, путешествие к успеху длится гораздо дольше, чем один день; однако по сравнению с целой жизнью трудные времена – это просто мгновение. Не позволяйте им воздействовать на вашу личность и перспективу.

9. Действуйте здесь и сейчас

Было бы глупо просто ожидать успеха, думая, что все случится само по себе. Увы, но вам придется выйти за успехом на охоту. Ваша напряженная работа, качество этой работы и ваше к ней отношение – это то, что делаться должно прямо сейчас, чтобы вы смогли пройти на следующий уровень.

Итак, если вас не устраивает то, где вы находитесь, у вас есть три выбора: вы можете и дальше делать то, что не по душе; вы можете поменять свое восприятие собственной деятельности и даже как-то полюбить её; и вы можете набраться храбрости и кардинально изменить свое направление и подход. Выбор под номером три означает, что вы рискнете привычным и устоявшимся, чтобы создать что-то новое и незнакомое. А без особого риска не может быть никакого успеха. Будьте готовы, проявите гибкость и, самое главное, проявите свою готовность.

Текст: Flytothesky.ru