Как достичь гармонии с собой и окружающим миром

На наше самочувствие и эмоции влияет множество факторов, наиболее приоритетными из которых считаются окружающая обстановка, люди, с которыми мы общаемся ежедневно, система питания, а также то, как мы воспринимаем самих себя. Стать счастливым человеком не так просто. Данная задача будет выполнена успешно только в случае непрерывной работы над собой и тем образом жизни, которому мы следуем. Не менее важна и работа над нашим окружением и средой, в которой мы живем.





Практически каждый день мы вынуждены сталкиваться с влиянием негативных эмоций и вредных веществ, значительно понижающих качество нашей жизни. Чтобы достичь этого хрупкого состояния гармонии между своим внутренним миром и окружающей средой, необходимо пересмотреть приоритеты и избавиться от вещей, негативно влияющих как на ваше эмоциональное, так и на физическое состояние.

1. Употребляйте больше натуральных продуктов

Органическая пища — это продукты, выращенные и изготовленные без применения различных химических и пищевых добавок. Система питания, которую вы выбираете, напрямую показывает то, как вы относитесь к своему здоровью. Чем больше в вашем рационе натуральных продуктов, тем лучше ваше самочувствие.

2. Избавьтесь от токсичных средств, используемых во время уборки дома

Еще один важный шаг на пути к гармонии и равновесию между вами и окружающим миром. Многие чистящие средства содержат химические вещества, способные нанести вред не только экологии, но и вашему здоровью. Поэтому, покупая бытовую химию, внимательно читайте состав подобных средств, выбирая только самые безопасные из них.

3. Отдавайте предпочтение косметике из натуральных ингредиентов

В косметической индустрии сложилась такая же плачевная ситуация, как и в области бытовой химии. Многие косметические средства содержат вредные компоненты, влияние которых может быть незаметным в краткосрочной перспективе, но причинить серьезный вред здоровью, если вы будете пользоваться ими в течение длительного времени.

4. Покупайте питьевую воду в бутылках из стекла

Вода в пластиковых бутылках может содержать вредные вещества. Это связано с физическими особенностями такого материала, как пластик. Нагреваясь, он деформируется и насыщает воду компонентами, входящими в его состав. Выбирая стекло, а не пластик, вы не только помогаете своему здоровью, но и экологии. Утилизация пластиковых бутылок не способна уничтожить их полностью, поэтому часть вредных веществ все равно попадает в окружающую среду. Это правило относится не только к пластиковым бутылкам, но и к одноразовой посуде.

5. Проводите много времени на свежем воздухе

Если ваша работа находится в шаговой доступности от вашего дома, тогда заведите полезную привычку добираться в пункт назначения пешком, а не на транспорте. Прогулка — это отличный способ не только восполнить нехватку физической нагрузки и сжечь немного калорий, но и эффективный метод борьбы с ленью. К тому же у вас появится время, когда вы сможете обдумать свои проблемы и найти наиболее оптимальное их решение. Для хорошего самочувствия нам необходим чистый воздух, насыщенный кислородом, поэтому при первой же возможности выезжайте за город на природу.

6. Медитация — шаг на пути к самоконтролю

Иногда в голове так много отрицательных мыслей, что это мешает нам спать, нормально питаться и мыслить рационально. Чтобы научиться брать свои мысли под контроль, попробуйте ежедневно практиковать медитацию. Она поможет вам наладить гармоничные отношения со своим внутренним миром и улучшить взаимодействие с внешней средой.

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7. Окружайте себя только теми людьми, которые положительно на вас влияют

Невозможно достичь ощущения счастья и гармонии, если в вашем окружении есть люди, вызывающие у вас негативные эмоции. Таких личностей можно сравнить с вампирами, лишающими вас жизненной энергии и приятных эмоций. Постарайтесь убрать из своей жизни тех людей, общение с которыми приводит к стрессовому состоянию и высокой раздражительности, чреватой головной болью и другими проблемами с самочувствием и здоровьем. Пусть вас окружают только люди, вызывающие у вас самые положительные эмоции, личности, вдохновляющие вас на саморазвитие и добрые поступки. Даже если вы вынуждены иметь дело с неприятными вам людьми, научитесь сохранять спокойствие и не реагировать на них слишком остро. А после такой встречи компенсируйте весь полученный негатив положительными эмоциями и общением с приятными людьми.

Текст: Flytothesky.ru