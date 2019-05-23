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Тест: На каком уровне находится ваш интеллект?
24.05.2019 15:53 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Согласитесь, что гораздо интереснее вести диалог с образованным, умным человеком, нежели с тем, кто не способен и двух слов связать. Эрудированный собеседник всегда сможет поддержать разговор. А также поделиться своим мнением и знаниями. Как думаете, относитесь ли вы к числу таких людей? У вас есть отличный шанс определить уровень своего интеллекта при помощи викторины, которую мы подготовили для вас сегодня. Может, вы себя недооцениваете?
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Согласитесь, что гораздо интереснее вести диалог с образованным, умным человеком, нежели с тем, кто не способен и двух слов связать. Эрудированный собеседник...
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