Тест: На каком уровне находится ваш интеллект?

Источник материала: Flytothesky





Согласитесь, что гораздо интереснее вести диалог с образованным, умным человеком, нежели с тем, кто не способен и двух слов связать. Эрудированный собеседник всегда сможет поддержать разговор. А также поделиться своим мнением и знаниями. Как думаете, относитесь ли вы к числу таких людей? У вас есть отличный шанс определить уровень своего интеллекта при помощи викторины, которую мы подготовили для вас сегодня. Может, вы себя недооцениваете?

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