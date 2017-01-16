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Рок-группа "Крематорий" выступит в Минске

17.01.2017 13:46 — Разное | Tut.by  
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Более тридцати лет «Веселый ансамбль» под управлением автора песен Армена Григоряна путешествует по концертным площадкам ближнего и дальнего зарубежья. 12 марта группа «Крематорий» приедет в Минск. Концерт состоится в ресторане-пивоварне «Друзья».

Творчество «Крематория» — сплав музыки, текстов и манеры исполнения, которую критики отнесли в отдельный жанр — «Вальс-рок».


На концерте в Минске прозвучит новый альбом «Люди-невидимки», вышедший в августе 2016 года. Традиционная интеллигентность здесь гармонично сочетается с свежими музыкальными находками, что весьма похвально для группы с таким внушительным стажем. Новый альбом олицетворяет современный облик коллектива.



Музыканты не считают для себя возможным подвергнуть забвению своих заслуженных «ветеранов», истории жизни и смерти которых в свое время принесли группе известность. Лучшие песни группы — от «Мусорного ветра», «Безобразной Эльзы», «Тани» до «Маленькой девочки», «Зомби», «Катманду» и «Амстердама» также будут внесены в плей-лист. Именно они и составят костяк второй части программы «The G-Old», в рамках которой прозвучат золотые крематорские хиты.

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Концерты «Веселого ансамбля» — это неудержимый драйв и энергетика музыкантов, каждый из которых воплощает в себе одну из сторон уникального крематорского звучания. Это путешествие по местам боевой славы «Крема» вместе с персонажами новых и лучших песен, написанных за последние тридцать с лишним лет его существования.

12 марта группа «Крематорий» во главе с Арменом Григоряном выступит в ресторане-пивоварне «Друзья». Начало в 19:00.

Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Билеты от 45 руб.

Инфолиния: +375298517706, +375445517706

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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12 марта группа "Крематорий" приедет в Минск. Концерт состоится в ресторане-пивоварне "Друзья".

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