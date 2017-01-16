|
Рок-группа "Крематорий" выступит в Минске
Более тридцати лет «Веселый ансамбль» под управлением автора песен Армена Григоряна путешествует по концертным площадкам ближнего и дальнего зарубежья. 12 марта
Творчество «Крематория» — сплав музыки, текстов и манеры исполнения, которую критики отнесли в отдельный жанр — «Вальс-рок».
На концерте в Минске прозвучит новый альбом «Люди-невидимки», вышедший в августе 2016 года. Традиционная интеллигентность здесь гармонично сочетается с свежими музыкальными находками, что весьма похвально для группы с таким внушительным стажем. Новый альбом олицетворяет современный облик коллектива.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Концерты «Веселого ансамбля» — это неудержимый драйв и энергетика музыкантов, каждый из которых воплощает в себе одну из сторон уникального крематорского звучания. Это путешествие по местам боевой славы «Крема» вместе с персонажами новых и лучших песен, написанных за последние тридцать с лишним лет его существования.
12 марта группа «Крематорий» во главе с Арменом Григоряном выступит в ресторане-пивоварне «Друзья». Начало в 19:00.
Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 марта группа "Крематорий" приедет в Минск. Концерт состоится в ресторане-пивоварне "Друзья".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии