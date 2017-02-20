МИНСК, 21 фев — Sputnik. Госкомвоенпром Беларуси и холдинг "Тавазун" из Объединенных Арабских Эмиратов договорились о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, сообщила во вторник пресс-служба Госкомвоенпрома.



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Представители белорусского ведомства и холдинга "Тавазун" заключили меморандум о взаимопонимании в ходе международной выставки вооружения и военной техники, IDEX-2017, которая проходит в Абу-Даби.

"Документ подписали председатель Госкомвоенпрома Сергей Гурулев и исполнительный директор холдинга "Тавазун" Сейф Мохаммед аль-Хаджери", — отметили в Госкомвоенпроме.

Там добавили, что меморандум призван заложить основу двухстороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Холдинг "Тавазун" был основан в 2007 году правительством эмирата Абу-Даби, одно из направлений его деятельности — различные проекты, привлекающие в ОАЭ современные технологии. Кроме того, холдинг является известным международным инвестором.