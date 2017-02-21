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В Глубоком угонщика задержали быстрее, чем хозяин заявил о пропаже авто
На улице Чапаева в Глубоком сотрудники ГАИ остановили светло-серый Opel Vectra. В салоне находился только водитель — 20-летний неработающий житель деревни Шуневцы. Молодой человек был нетрезв, пишет «
Каково же было удивление инспекторов, когда через 10 минут в РОВД от 36-летнего рабочего Глубокской передвижной механизированной колонны поступило заявление об угоне. Мужчина искал именно Opel Vectra.
Вот что, по словам официального представителя УВД облисполкома Виталия Сапроненко, выяснилось в ходе разбирательства:
— В тот вечер сельчанин, будучи пьяным, увидел в своей деревне пустой автомобиль. Схватился за ручку двери — та оказалась незапертой. Сел на водительское кресло и обнаружил, что в замке зажигания торчит ключ.
Парень решил покататься, но уже через 15 минут его задержали в райцентре.
Глубокский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту угона транспортного средства. Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до 5 лет.
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Парень решил покататься, но уже через 15 минут его задержали.
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