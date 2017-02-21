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МАРТ вводит мораторий на проверки торговых инспекций

22.02.2017 12:18 — Разное | БДГ  
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Проверки торговыми инспекциями будут приостановлены с 27 февраля и до тех пор, пока не выйдет указ по контрольно-надзорной деятельности.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет работать в режиме мониторинга и анализировать ситуацию в торговой сети Беларуси.

Напомним, что в сентябре минувшего года в министерстве произошли изменения, оно начало работу как антимонопольный орган, а главными задачами ведомства стало регулирование цен на рынке Беларуси. Торговая инспекция также будет заниматься выявлением виновников ограничения свободной конкуренции и контролировать госзакупки.

Ведомство надеется, что новые подходы к контрольно-надзорной деятельности приведут к увеличению инвестиций, что позволит открываться новым предприятиям в стране.

На производителей, которые искусственно будут завышать цены, будут наложены штрафы, сообщил в программе «Беларусь 1» глава министерства Владимир Колтович.

«Раньше торговая инспекция проверяла только розничные торговые объекты, дублируя проверки вопросов санитарных норм и правил, технических регламентов. Теперь орган займется контролем ценообразования прежде всего на предприятиях естественных монополий, где регулируются цены и тарифы, а также обнаружением фактов искусственного завышения цен», - пояснил он.

 
 
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Проверки торговыми инспекциями будут приостановлены с 27 февраля и до тех пор, пока не выйдет указ по контрольно-надзорной деятельности.

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