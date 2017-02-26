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Белорусский медалист юниорского ЧМ по биатлону: Последний круг не помню
Бронзовый
— Последний круг был настолько тяжелым, что, можно сказать, ничего не помню. Только помню, что кричали тренеры: «Давай-давай, нужно отрабатывать». Был зол сам на себя из-за вчерашнего дня — две десятые проиграл в спринте Роману Еремину, было немножко обидно. И вот сегодня пришлось выплеснуться.
— У тебя уже есть одна медаль. Доволен этим чемпионатом мира?
— Можно сказать, что процентов на 80 доволен. Но если было бы больше медалей, было бы больше радости, — сказал Антон Смольский.
27 февраля на чемпионате мира пройдут юношеские (U19) эстафеты, а завершится турнир 28 февраля юниорскими (U21) эстафетами.
За два дня до завершения юниорского чемпионата мира в медальном зачете лидируют Россия (3 золота, 3 серебра, 1 бронза), Италия (3, 2, 2) и Франция (3, 1, 1). Беларусь (0, 0, 1) делит 9-е место с Казахстаном и Швецией.
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Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Антон Смольский на пресс-конференции рассказал о том, как тяжело дался финиш в гонке преследования.
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