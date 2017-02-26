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Белорусский медалист юниорского ЧМ по биатлону: Последний круг не помню

26.02.2017 22:09 — Разное | Tut.by  
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Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону среди юниоров Антон Смольский на пресс-конференции рассказал о том, как тяжело дался финиш в гонке преследования, сообщает официальный сайт БФБ.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон online

— Последний круг был настолько тяжелым, что, можно сказать, ничего не помню. Только помню, что кричали тренеры: «Давай-давай, нужно отрабатывать». Был зол сам на себя из-за вчерашнего дня — две десятые проиграл в спринте Роману Еремину, было немножко обидно. И вот сегодня пришлось выплеснуться.

— У тебя уже есть одна медаль. Доволен этим чемпионатом мира?

— Можно сказать, что процентов на 80 доволен. Но если было бы больше медалей, было бы больше радости, — сказал Антон Смольский.

27 февраля на чемпионате мира пройдут юношеские (U19) эстафеты, а завершится турнир 28 февраля юниорскими (U21) эстафетами.

За два дня до завершения юниорского чемпионата мира в медальном зачете лидируют Россия (3 золота, 3 серебра, 1 бронза), Италия (3, 2, 2) и Франция (3, 1, 1). Беларусь (0, 0, 1) делит 9-е место с Казахстаном и Швецией.

 
 
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Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Антон Смольский на пресс-конференции рассказал о том, как тяжело дался финиш в гонке преследования.

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