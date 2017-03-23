24 марта примерно в 18:00 милиционеры пришли в офис Белорусской партии "Зеленые" на улице Фабрициуса в Минске.

В тот момент там проходил сбор средств для активистов, задержанных в течение трех последних дней. Люди в форме заблокировали вход в помещение, а после, дождавшись транспорта, отвезли присутствующих в РУВД Московского района, сообщает " Еврорадио ".

При этом милиционеры говорили задержанным, что они не задержаны, а в отделение их везут "для выяснения обстоятельств".

Среди тех, кто оказался в "синем бусе", Кристина Чернявская из товарищества "Зеленая сеть", историк Владимир Володин, культуролог Максим Жбанков, журналисты Алесь Залевский с телеканала "Белсат" и Галина Абакунчик с радио "Свобода". По сведениям Кристины Бердынских из украинского издания "Новое время", которую доставили в Московский РУВД в том же микроавтобусе, всего задержано 13 человек.

Позже стало известно, что всех журналистов отпустили.