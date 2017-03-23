﻿ Милиция провела очередные задержания "зеленых" в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Милиция провела очередные задержания "зеленых" в Минске

24.03.2017 21:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Милиция провела очередные задержания "зеленых" в <a href="http://minsk.21.by" class="tag-link">Минске</a>

24 марта примерно в 18:00 милиционеры пришли в офис Белорусской партии "Зеленые" на улице Фабрициуса в Минске.

В тот момент там проходил сбор средств для активистов, задержанных в течение трех последних дней. Люди в форме заблокировали вход в помещение, а после, дождавшись транспорта, отвезли присутствующих в РУВД Московского района, сообщает "Еврорадио".

При этом милиционеры говорили задержанным, что они не задержаны, а в отделение их везут "для выяснения обстоятельств".

Среди тех, кто оказался в "синем бусе", Кристина Чернявская из товарищества "Зеленая сеть", историк Владимир Володин, культуролог Максим Жбанков, журналисты Алесь Залевский с телеканала "Белсат" и Галина Абакунчик с радио "Свобода". По сведениям Кристины Бердынских из украинского издания "Новое время", которую доставили в Московский РУВД в том же микроавтобусе, всего задержано 13 человек.

Позже стало известно, что всех журналистов отпустили.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 марта примерно в 18:00 милиционеры пришли в офис Белорусской партии "Зеленые" на улице Фабрициуса в Минске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В приватизационный список-2017 вошло около 40 акционерных обществ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика