|
Статкевич отпущен, он был в КГБ
В понедельник утром стало известно об освобождении Николая Статкевича из СИЗО КГБ.
Об этом сообщил в своем аккаунте
Напомним,
Местонахождение политика было неизвестно, при этом Марине Адамович и порталу
В тот же день по телеканалу СТВ был показан видеосюжет о том, что возле Академии Наук сотрудники КГБ при обыске автомобиля Статкевича нашли микрофоны и иную технику, а также 10 бутылок с «коктейлями Молотова». Сообщалось, что автомобиль был припаркован здесь еще 23 марта активистом Сергеем Кунцевичем. Он рассказал на камеру, что должен был подвозить пропавшего Николая Статкевича.
Утром в социальных сетях уже обсуждали показанный по СТВ автомобиль: многие блогеры уже тогда предположили, что снимается специальный сюжет для государственного телевидения: до акции оставалось несколько часов и суета вокруг машины многим показалась подозрительной. Водитель автомобиля Кунцевич был задержан КГБ.
Напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник утром стало известно об освобождении Николая Статкевича из СИЗО КГБ.
|
Архив (Разное)
Комментарии