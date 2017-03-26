В понедельник утром стало известно об освобождении Николая Статкевича из СИЗО КГБ.

Об этом сообщил в своем аккаунте Facebook сын жены Статкевича Марины Адамович, которая подтвердила данную информацию.

Напомним, связь с политиком пропала в пятницу , 24 марта, накануне акции, посвященной Дню Воли, которая сопровождалась сотнями жестких задержаний в Минске. Статкевич намеревался возглавить акцию 25 марта, но был задержан и отправлен в СИЗО.

Местонахождение политика было неизвестно, при этом Марине Адамович и порталу TUT.BY в КГБ сообщали, что им ничего не известно о том, где находится Статкевич.

В тот же день по телеканалу СТВ был показан видеосюжет о том, что возле Академии Наук сотрудники КГБ при обыске автомобиля Статкевича нашли микрофоны и иную технику, а также 10 бутылок с «коктейлями Молотова». Сообщалось, что автомобиль был припаркован здесь еще 23 марта активистом Сергеем Кунцевичем. Он рассказал на камеру, что должен был подвозить пропавшего Николая Статкевича.

Утром в социальных сетях уже обсуждали показанный по СТВ автомобиль: многие блогеры уже тогда предположили, что снимается специальный сюжет для государственного телевидения: до акции оставалось несколько часов и суета вокруг машины многим показалась подозрительной. Водитель автомобиля Кунцевич был задержан КГБ.