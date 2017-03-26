﻿ Статкевич отпущен, он был в КГБ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Статкевич отпущен, он был в КГБ

27.03.2017 09:52 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В понедельник утром стало известно об освобождении Николая Статкевича из СИЗО КГБ.

Об этом сообщил в своем аккаунте Facebook сын жены Статкевича Марины Адамович, которая подтвердила данную информацию.

Напомним, связь с политиком пропала в пятницу, 24 марта, накануне акции, посвященной Дню Воли, которая сопровождалась сотнями жестких задержаний в Минске. Статкевич намеревался возглавить акцию 25 марта, но был задержан и отправлен в СИЗО.

Местонахождение политика было неизвестно, при этом Марине Адамович и порталу TUT.BY в КГБ сообщали, что им ничего не известно о том, где находится Статкевич.

В тот же день по телеканалу СТВ был показан видеосюжет о том, что возле Академии Наук сотрудники КГБ при обыске автомобиля Статкевича нашли микрофоны и иную технику, а также 10 бутылок с «коктейлями Молотова». Сообщалось, что автомобиль был припаркован здесь еще 23 марта активистом Сергеем Кунцевичем. Он рассказал на камеру, что должен был подвозить пропавшего Николая Статкевича.

Утром в социальных сетях уже обсуждали показанный по СТВ автомобиль: многие блогеры уже тогда предположили, что снимается специальный сюжет для государственного телевидения: до акции оставалось несколько часов и суета вокруг машины многим показалась подозрительной. Водитель автомобиля Кунцевич был задержан КГБ. 

Напомним, брутальный разгон мирной акции протеста в Минске вызвал обеспокоенность в странах мира: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей. Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ. Все сообщается о примерно 700 задержанных, из которых около 100 предстанут перед судом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник утром стало известно об освобождении Николая Статкевича из СИЗО КГБ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Митрополит Кондрусевич: надеюсь на скорейшее возвращение домой задержанных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика