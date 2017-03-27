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Новым главным тренером «Барселоны» может стать Хуан Карлос Унсуэ. Руководство клуба уже провело переговоры со специалистом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Барселона» ищет нового тренера Новым главным тренером «Барселоны» может стать Хуан Карлос Унсуэ. Руководство клуба уже провело переговоры со специалистом.

Унсуэ занимает в «Барселоне» пост помощника Луиса Энрике, который покинет пост главного тренера в следующем сезоне. Клуб намерен назначить Унсуэ главным тренером, так как в этом случае сможет обеспечить преемственность, сообщаетКак сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» уже начала переговоры с Унсуэ. Специалист дал предварительное согласие, однако пока договор еще не подписан. Брат тренера, Эйсебио Унсуэ, в интервью каталонской радиостанции Cadena Cope подтвердил, что переговоры идут и что Унсуэ согласился возглавить команду.Одобрил назначение Унсуэ и спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес. «Хуан Карлос знает команду, игроков и клубную систему очень хорошо. Он готов возглавить «Барселону» и давно это доказал», — сказал Фернандес.Для Унсуэ работа в «Барселоне» в случае назначения станет всего лишь третьей в тренерской карьере. До этого он в течение сезона руководил клубом второго дивизиона «Нумансия» и два месяца провел на посту главного тренера «Расинга».«Барселона» во второй раз за короткое время намерена назначить новым главным тренером помощника предыдущего наставника. В 2012 году Тито Виланова сменил Хосепа Гвардиолу, который сделал перерыв в тренерской карьере.