﻿ «Барселона» ищет нового тренера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Барселона» ищет нового тренера

28.03.2017 19:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Барселона» ищет нового тренера

Joan Valls/ZUMAPRESS.com

Новым главным тренером «Барселоны» может стать Хуан Карлос Унсуэ. Руководство клуба уже провело переговоры со специалистом.

Унсуэ занимает в «Барселоне» пост помощника Луиса Энрике, который покинет пост главного тренера в следующем сезоне. Клуб намерен назначить Унсуэ главным тренером, так как в этом случае сможет обеспечить преемственность, сообщает РБК.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» уже начала переговоры с Унсуэ. Специалист дал предварительное согласие, однако пока договор еще не подписан. Брат тренера, Эйсебио Унсуэ, в интервью каталонской радиостанции Cadena Cope подтвердил, что переговоры идут и что Унсуэ согласился возглавить команду.

Одобрил назначение Унсуэ и спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес. «Хуан Карлос знает команду, игроков и клубную систему очень хорошо. Он готов возглавить «Барселону» и давно это доказал», — сказал Фернандес.

Для Унсуэ работа в «Барселоне» в случае назначения станет всего лишь третьей в тренерской карьере. До этого он в течение сезона руководил клубом второго дивизиона «Нумансия» и два месяца провел на посту главного тренера «Расинга».

«Барселона» во второй раз за короткое время намерена назначить новым главным тренером помощника предыдущего наставника. В 2012 году Тито Виланова сменил Хосепа Гвардиолу, который сделал перерыв в тренерской карьере.

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым главным тренером «Барселоны» может стать Хуан Карлос Унсуэ. Руководство клуба уже провело переговоры со специалистом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: робот приглашал на танец посетительниц выставки в Кельне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика