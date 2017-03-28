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Таможенники нашли в коробке из-под конфет неучтенные 50 тысяч долларов
57-летний минчанин пытался ввезти на своем автомобиле из Украины 50 тысяч долларов. Незадекларированные деньги специалисты пункта таможенного оформления «Новая Рудня» нашли в коробке от конфет, сообщают в ГТК.
— При проведении таможенного контроля среди личных вещей гражданина обнаружено 50 тысяч долларов, что в пятикратном размере превышает сумму денежных средств, не подлежащих письменному декларированию при перемещении их через границу. Из объяснений гражданина не удалось однозначно установить источник их получения и причину недекларирования денежных средств, — уточнили в ГТК.
В ведомстве напоминают, что при единовременном ввозе либо вывозе денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму больше 10 тысяч долларов нужно заполнить декларацию на всю сумму.
Напомним,
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57-летний минчанин пытался ввезти на своем автомобиле из Украины незадекларированные 50 тысяч долларов.
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