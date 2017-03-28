57-летний минчанин пытался ввезти на своем автомобиле из Украины 50 тысяч долларов. Незадекларированные деньги специалисты пункта таможенного оформления «Новая Рудня» нашли в коробке от конфет, сообщают в ГТК.



Фото с сайта customs.gov.by

— При проведении таможенного контроля среди личных вещей гражданина обнаружено 50 тысяч долларов, что в пятикратном размере превышает сумму денежных средств, не подлежащих письменному декларированию при перемещении их через границу. Из объяснений гражданина не удалось однозначно установить источник их получения и причину недекларирования денежных средств, — уточнили в ГТК.

В ведомстве напоминают, что при единовременном ввозе либо вывозе денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму больше 10 тысяч долларов нужно заполнить декларацию на всю сумму.

Напомним, с апреля прошлого года при незаконном перемещении (недекларировании или сокрытии) наличных денег на сумму больше 30 тысяч долларов через белорусский участок таможенной границы Евразийского экономического союза предусмотрена уголовная ответственность — или штраф, или ограничение свободы от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.