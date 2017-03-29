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Турция завершила военную операцию в Сирии, но не исключает новой

30.03.2017 10:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Власти Турции объявили об успешном завершении военной операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, говорится в распространенном в среду заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, прошедшего под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

Турция завершила военную операцию в Сирии, но не исключает новой
© Sputnik Михаил Алаеддин
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Турецкая армия 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в ряде государств, в том числе и России), с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в пять тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

"Было отмечено, что операция "Щит Евфрата", которая была начата с целью обеспечения национальной безопасности, предотвращения исходящей от ИГ угрозу, возвращения на родину сирийских беженцев, успешно закончена", — говорится в заявлении СНБ.

Вместе с тем, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подчеркнул, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция. По его словам, на освобожденной от террористом территории "разместилась Свободная сирийская армия, туда вернулись беженцы, жизнь налаживается".

"Впоследствии, если нам что-то будет угрожать, может быть проведена новая операция, и она будет иметь другое название", — заявил Йылдырым в интервью телеканалу NTV.

Он пояснил, что новая военная операция может быть подготовлена и реализована "как против группировки "Исламское государство", так и в случае появления угроз национальной безопасности".

В России, комментируя завершение операции, заявили, что она была незаконной, так как ее не согласовывали с сирийскими властями. "Мы сотрудничали и сотрудничаем с Турцией не в рамках операции "Щит Евфрата", которая изначально не была согласована с сирийскими властями и в этом смысле не была законной — хорошо, таким образом, что она завершена", — сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его словам, взаимодействие организовано в формате "астанинской тройки" и имеет согласованные с сирийскими властями параметры, задачи и цели. Косачев подчеркнул, что сотрудничество должно быть продолжено "до полного разгрома террористических группировок в Сирии".

 
Теги: Минск
 
 
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По словам турецкого премьера в случае, если в будущем военным придется выполнять какие-то задачи на сирийской территории, то это будет делаться в рамках уже другой...

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