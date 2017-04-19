Она променяла стены редакции на автомастерскую. Сегодня наводит красоту под капотом и старается не обращать внимания на колкие замечания по поводу «неженского дела». Друзья постоянно звонят за советом и называют её Гаечкой.





— Добрый день! У вас места рабочие есть?

— Женских нет. Секретарь нам не нужен.

— Я ученицей автомеханика хочу!

— Серьёзно? А маникюр?

Около шести лет отделяют Марину Миклашевич-Навроцкую от той самой ироничной усмешки директора СТО и её первой попытки взять в руки рабочий инструмент автослесаря. Журналистка по образованию, она забросила диктофон с блокнотом сразу после распределения, ведь, как сама признаётся, всё это время мечтала о другом и с ностальгией вспоминала студенчество.





— Пока все учились и подрабатывали, я работала и подучивалась, — шутит Марина. — При первой возможности мчалась в свой гараж, а выходные и вовсе проводила там полностью — перебирала запчасти. И так было со второго курса.

Марина до сих пор хорошо помнит тот день, когда впервые осмелилась переступить порог СТО. И тогда директор иронично улыбнулся в ответ на её просьбу.

— В ту секунду вместо того, чтобы улыбнуться в ответ, уверенно заявила: «Я сильная, я справлюсь!» — рассказывает она. — А чего не справиться? Я старшая в семье, приходилось много физически работать, помогая маме по хозяйству. Я даже с ручной бороной работала на даче! Послушали меня ребята и, видимо, смеха ради взяли.

— Чего стала? Бери тряпку — научу хоть машины мыть.

— Я по ремонту пришла, а не машины мыть.





Ещё подростком Марина штудировала мануалы по механике и с интересом разбиралась в устройстве машин. С любопытством подглядывала за тем, как друзья перебирали свои мотоциклы и авто.

Правда, признаётся, переключиться с теории на практику не всегда сразу получалось: «Помню, в первый рабочий день выпрессовывали сайлентблоки. Тогда совсем не понимала, как правильно это делать…»

Сегодня Марина без труда разберётся с тормозной системой, поможет с установкой газового оборудования, без проблем «переобует» машину, сделает балансировку колёс, отрегулирует развал-схождение. При необходимости готова помочь с мелким кузовным ремонтом и даже с полировкой. И, конечно, в два счёта справится с заменой расходников — фильтров и технических жидкостей.





Если были вопросы, ребята всегда выручали — подсказывали. Когда не хватало физической силы, приходили на помощь.

— На работе я совсем не ощущала соперничества, скорее, наоборот — поддержку. Со временем уже сама могла подсказать что-то уставшему коллеге. А иногда и спорила с более опытными мастерами: помню, к примеру, доказывала, что плоскогубцы и пассатижи — это не одно и то же, — говорит собеседница.

Однако есть и то, за что она не берётся, например, за моторы.

— Люди, которые ремонтируют моторы, имеют особое, моторное чутьё. Хорошие специалисты автомобильному «сердцу» диагноз ставят по звуку довольно быстро. До такого мастерства нужно не один год расти, заниматься только этим, — посвящает в тонкости работы Марина.

— Она нам не нужна, только обстановку в коллективе будет разлагать.

— Хорошо, тогда забираем её к себе.

Многопрофильность девушки-автослесаря объясняется не только интересом, но и… частой сменой мест работы! Иногда приходилось делать это по объективным причинам, например, из-за переезда, а иногда — из-за необоснованных опасений владельцев автомастерских.

— Помню, пришёл хозяин той, самой первой моей мастерской и говорит: «А это ещё что такое? Зачем нам девушка? Только обстановку в коллективе разлагать будет, парни перестанут нормально работать». Услышал это директор соседней мастерской и забрал к себе. Вот так пришлось сменить СТО на частную базу по установке газового оборудования, — приводит пример Марина.

В какой-то момент «скитания» по мастерским надоели. Да и условия работы чаще всего оставляли желать лучшего: нередко приходилось пренебрегать техникой безопасности, боксы часто не отапливались, не всегда был полноценный санузел… Да и мама периодически намекала: мол, неподходящая это для девушки работа.





— Решила поставить точку. Ушла с работы, удалила резюме отовсюду. Да и думаю: если и осталась где-то информация обо мне, ничего. Вряд ли кому-то нужна девушка-автослесарь, — вспоминает Марина. — Оказывается, ошибалась…

Забыть о домкрате и гаечных ключах надолго не удалось. Позвонили, предложили работу.

— Намерений возвращаться «под капот» не было, но звонивший уговорил приехать на собеседование. И, знаете, у меня был приятный шок: мастерская оказалась достойной — с евроремонтом, была там отдельная комната для администрации, гардеробная, душевая, столовая. На прошлых СТО об этом приходилось только мечтать! Да и, пообщавшись с руководством, поняла, что оказалась в нужном месте в кругу хороших людей, — признаётся девушка.

Однако есть и тут нюансы: Марина не могла на сто процентов пользоваться условиями, которые работодатель создал для своих сотрудников. Например, ходить в общий душ ей было неловко, а для женщин отдельных кабин не было.





Марина признаётся: в автомастерской можно хорошо зарабатывать, если не лениться и профессионально подходить к делу. Но тут же добавляет: работа физически сложная, а условия нередко очень плохие.

— Нужно быть готовой, что работа может сказаться на здоровье. Чтобы себя поднатаскать, хожу в тренажёрный зал. Всегда важно быть тепло одетой, особенно советую беречь спину, — рассказывает героиня.

— Я не хочу, чтобы она ремонтировала машину. Это мужская работа.

— Если она здесь работает, значит, справится.

Клиенты на «необычного» работника реагируют по-разному. В основном с интересом — знакомятся, любопытствуют, иногда даже исподтишка фотографируют. К этому Марина привыкла:

— Я прошу их не удивляться. Мне очень нравится моя работа — готова всем об этом рассказать. И фотографироваться со мной разрешаю, конечно. Ключевое, что всегда хочется донести: главное, чтобы работа была профессионально выполнена. Не имеет значения, мужчина ты или женщина.





За эти годы работы казусы случались только дважды: один раз клиент настоял на слесаре-мужчине, второй раз — Марина помогла переутомившемуся коллеге и вызвала на себя огонь недовольной клиентки. Правда, вспоминает собеседница, коллеги её в обиду не дали и быстро осадили недовольную хозяйку авто.

— Меня часто берут «на слабо» в мужских компаниях, начинают задавать каверзные вопросы, иронично шутить в мой адрес, сомневаясь, что женщина может быть хорошей специалисткой в «таком мужском деле, как автомеханика». Такое было как-то и в социальных сетях. Но я научилась достойно держаться. Разве может пошатнуть мою самооценку тот, кто не знает даже, как поменять машинное масло и в какой бачок залить омывайку? — недоумевает Марина. — Едкие комментарии в мой адрес часто отпускают именно такие мужчины…





Хотя она тут же торопится «оправдаться» за свою «неженскую» работу: в свободное время любит готовить и даже окончила кулинарные курсы, следит за модой, очень любит носить шпильки и старается всегда найти время на макияж. Одно время Марина играла в оркестре, сегодня пишет стихи и рисует… автомобили! Любимая профессия ловко вплетается и в другие её увлечения, например, Марина ведёт тематическую группу в социальной сети. А ещё периодически экспериментирует. Например, как-то у неё получилось встроить моторчик CD-плеера в машинку из лего — игрушка поехала.

— Многие рисуют такой портрет женщины-автослесаря: тучная неухоженная хамоватая барышня. А мне обидно за такой стереотип. Своим примером хочется его разрушать, — рассуждает Марина.





Марина уверена: выберешь работу по душе, и не придётся ни одного дня работать.

— Большое счастье вставать на работу даже в шесть утра и с удовольствием на неё мчаться, а в конце дня ехать пусть и с не вымытыми до конца руками, но испытывая гордость за то, что ты занимаешься тем, что любишь больше всего на свете! — вдохновляет своим примером она.